https://uz.sputniknews.ru/20250623/putin-sammit-eaeu-minsk-50113578.html
Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Беларуси
Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Саммит Евразийского экономического союза состоится в Минске 26-27 июня
2025-06-23T13:05+0500
2025-06-23T13:05+0500
2025-06-23T13:05+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Беларуси. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".Как отмечается, на этой неделе глава РФ отправится в Беларусь, где примет участие в саммите ЕАЭС и проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров.Также российский лидер встретится с выпускниками военных вузов и примет президента переходного периода Мали Ассими Гойту.В Минск на саммит ЕАЭС приедут около десяти глав государств.Также 26-27 июня 2025 года в столице Беларуси пройдет IV Евразийский экономический форум. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.Мероприятие состоится в рамках председательства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.Главная тема Форума — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".Запланировано проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий: пленарные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и др.
https://uz.sputniknews.ru/20250616/chto-povysit-uroven-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-v-eaeu-49957211.html
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владимир путин саммит еаэс беларусь
Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Беларуси
Саммит Евразийского экономического союза состоится в Минске 26-27 июня.
ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Беларуси. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".
Как отмечается, на этой неделе глава РФ отправится в Беларусь, где примет участие в саммите ЕАЭС и проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
Также российский лидер встретится с выпускниками военных вузов и примет президента переходного периода Мали Ассими Гойту.
В Минск на саммит ЕАЭС приедут около десяти глав государств.
Также 26-27 июня 2025 года в столице Беларуси пройдет IV Евразийский экономический форум. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.
Мероприятие состоится в рамках председательства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.
Главная тема Форума — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".
Запланировано проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий: пленарные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и др.