https://uz.sputniknews.ru/20250623/putin-sammit-eaeu-minsk-50113578.html

Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Беларуси

Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Саммит Евразийского экономического союза состоится в Минске 26-27 июня

2025-06-23T13:05+0500

2025-06-23T13:05+0500

2025-06-23T13:05+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

владимир путин

саммит

россия

беларусь

минск

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0f/35991382_359:905:2391:2048_1920x0_80_0_0_acaed4fdf141563a4dde2dae711152af.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза в Беларуси. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".Как отмечается, на этой неделе глава РФ отправится в Беларусь, где примет участие в саммите ЕАЭС и проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров.Также российский лидер встретится с выпускниками военных вузов и примет президента переходного периода Мали Ассими Гойту.В Минск на саммит ЕАЭС приедут около десяти глав государств.Также 26-27 июня 2025 года в столице Беларуси пройдет IV Евразийский экономический форум. Он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.Мероприятие состоится в рамках председательства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.Главная тема Форума — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".Запланировано проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий: пленарные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и др.

https://uz.sputniknews.ru/20250616/chto-povysit-uroven-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya-v-eaeu-49957211.html

россия

беларусь

минск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин саммит еаэс беларусь