https://uz.sputniknews.ru/20250623/vs-rf-vpk-ukraine-50121688.html

ВС РФ ударили по ВПК Украины в Киевской области

ВС РФ ударили по ВПК Украины в Киевской области

Sputnik Узбекистан

Все назначенные объекты были поражены.

2025-06-23T17:16+0500

2025-06-23T17:16+0500

2025-06-23T17:22+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июня — Sputnik. Военные силы Российской Федерации (РФ) нанесли удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, ВС РФ уничтожили склады боеприпасов, место подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Расчет ОТРК "Искандер" поразил центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе Сум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает работу над достижением целей СВО. В Турции 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась во дворце Чираган в Стамбуле и продлилась больше часа. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20250622/rossiyskie-boytsy-osvobodili-petrovskoe-v-xarkovskoy-oblasti-50100178.html

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