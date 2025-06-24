Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалей
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
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Во Вьетнаме в рамках ЧА по спортивной борьбе проходят состязания в возрастной категории U17.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Юные борцы из Узбекистана начали ЧА во Вьетнаме с 7 медалей, сообщает НОК.
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
"В городе Вунгтау (Вьетнам) продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. Первыми на ковер вышли представители греко-римской борьбы. В стартовый день сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали", — говорится в сообщении.
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
Победители
Золото
-92 кг: Фахрикамол Комилжонов
Серебро
-45 кг: Фарид Каримов
-55 кг: Садриддин Тулкинбоев
Бронза
-48 кг: Бунёд Хасанов
-51 кг: Отабек Турсунов
-60 кг: Хумоюн Эркинов
-110 кг: Абдуборий Козимжонов