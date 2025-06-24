Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалей

"В городе Вунгтау (Вьетнам) продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. Первыми на ковер вышли представители греко-римской борьбы. В стартовый день сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали", — говорится в сообщении.