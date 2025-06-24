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https://uz.sputniknews.ru/20250624/cha-borba-vetnam-uzbekistan-medali-50133048.html
Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалей
Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалей
Sputnik Узбекистан
Во Вьетнаме в рамках ЧА по спортивной борьбе проходят состязания в возрастной категории U17
2025-06-24T12:50+0500
2025-06-24T12:50+0500
спорт
узбекистанцы
медали
золото
серебро
бронза
чемпионат азии
вьетнам
спортивная борьба
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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Юные борцы из Узбекистана начали ЧА во Вьетнаме с 7 медалей, сообщает НОК.ПобедителиЗолотоСереброБронза
https://uz.sputniknews.ru/20250622/uzbekistan-bortsy-medali-cha-vetnam-50097196.html
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спортивная борьба узбекистанцы чемпионат азии вьетнам медали
спортивная борьба узбекистанцы чемпионат азии вьетнам медали

Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалей

12:50 24.06.2025
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
© United World Wrestling
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Во Вьетнаме в рамках ЧА по спортивной борьбе проходят состязания в возрастной категории U17.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Юные борцы из Узбекистана начали ЧА во Вьетнаме с 7 медалей, сообщает НОК.
© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling

"В городе Вунгтау (Вьетнам) продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. Первыми на ковер вышли представители греко-римской борьбы. В стартовый день сборная Узбекистана завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали", — говорится в сообщении.

© United World WrestlingВ городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17.
© United World Wrestling
Победители
Золото
-92 кг: Фахрикамол Комилжонов
Серебро
-45 кг: Фарид Каримов
-55 кг: Садриддин Тулкинбоев
Бронза
-48 кг: Бунёд Хасанов
-51 кг: Отабек Турсунов
-60 кг: Хумоюн Эркинов
-110 кг: Абдуборий Козимжонов
Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии во Вьетнаме - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2025
Борцы из Узбекистана завоевали 16 медалей на чемпионате Азии
22 июня, 13:10
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