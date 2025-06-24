https://uz.sputniknews.ru/20250624/pochemu-nelzya-pokupat-idealno-vyglyadyaschuyu-klubniku-50134174.html

Идеально выглядит. Почему не стоит покупать такую клубнику — врач

Идеально выглядит. Почему не стоит покупать такую клубнику — врач

Sputnik Узбекистан

Также специалист рекомендует обращать внимание на вкус и запах ягод

2025-06-24T22:06+0500

2025-06-24T22:06+0500

2025-06-24T22:06+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Визуально идеальная клубника может содержать в себе нитраты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Екатерину Сысоеву.Также специалист рекомендовала насторожиться, если клубника без вкуса и запаха. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной.В заключение она посоветовала, как удалить с поверхности клубники следы обработки: перед употреблением нужно оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.

https://uz.sputniknews.ru/20240521/klubnika-polza-vred-vrach-mneniye-43974168.html

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