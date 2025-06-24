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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20250624/pochemu-nelzya-pokupat-idealno-vyglyadyaschuyu-klubniku-50134174.html
Идеально выглядит. Почему не стоит покупать такую клубнику — врач
Идеально выглядит. Почему не стоит покупать такую клубнику — врач
Sputnik Узбекистан
Также специалист рекомендует обращать внимание на вкус и запах ягод
2025-06-24T22:06+0500
2025-06-24T22:06+0500
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мнение эксперта
клубника
здоровье
заболевания
вкус
запах
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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Визуально идеальная клубника может содержать в себе нитраты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Екатерину Сысоеву.Также специалист рекомендовала насторожиться, если клубника без вкуса и запаха. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной.В заключение она посоветовала, как удалить с поверхности клубники следы обработки: перед употреблением нужно оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.
https://uz.sputniknews.ru/20240521/klubnika-polza-vred-vrach-mneniye-43974168.html
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врач клубника вкус запах
врач клубника вкус запах

Идеально выглядит. Почему не стоит покупать такую клубнику — врач

22:06 24.06.2025
© СС0 / Unsplash / Maksim ShutovКлубника
Клубника - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
© СС0 / Unsplash / Maksim Shutov
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Также специалист рекомендует обращать внимание на вкус и запах ягод.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Визуально идеальная клубника может содержать в себе нитраты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Екатерину Сысоеву.

"Клубника, арбуз, черешня, абрикосы — целый букет витаминов и вкуса. Но не все так радужно: вместе с этими полезными свойствами фруктов и ягод можно получить неприятный бонус в виде нитратов. Нитраты — это соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. Определить, содержит ли продукт нитраты достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит", — пояснила она.

Также специалист рекомендовала насторожиться, если клубника без вкуса и запаха. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной.

"Существует тест, который можно провести вместе с детьми, им будет интересно, а всей семье — полезно. Нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой, посмотреть на реакцию: если вода окрасилась — продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять его в пищу нельзя, поскольку натуральный фрукт или ягода такую реакцию не дают", — рассказала Сысоева.

В заключение она посоветовала, как удалить с поверхности клубники следы обработки: перед употреблением нужно оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.
Клубника - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2024
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21 мая 2024, 22:04
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