https://uz.sputniknews.ru/20250624/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-mongoliyu-50130154.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Монголию
Шавкат Мирзиёев отбыл в Монголию
Sputnik Узбекистан
В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе пройдут двусторонние встречи и переговоры на высшем уровне
2025-06-24T10:10+0500
2025-06-24T10:10+0500
2025-06-24T10:16+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
монголия
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Президент Узбекистана отбыл в Монголию, сообщает пресс-служба главы республики.В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и мероприятий на высшем уровне.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских многоплановых отношений и расширения практического сотрудничества.Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.
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шавкат мирзиёев монголия улан-батор
шавкат мирзиёев монголия улан-батор
Шавкат Мирзиёев отбыл в Монголию
10:10 24.06.2025 (обновлено: 10:16 24.06.2025)
В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе пройдут двусторонние встречи и переговоры на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik
. Президент Узбекистана отбыл в Монголию, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха отбыл в эту страну с государственным визитом", — говорится в сообщении.
В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и мероприятий на высшем уровне.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских многоплановых отношений и расширения практического сотрудничества.
Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.