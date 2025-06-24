https://uz.sputniknews.ru/20250624/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-mongoliyu-50130154.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Монголию

Шавкат Мирзиёев отбыл в Монголию

Sputnik Узбекистан

В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе пройдут двусторонние встречи и переговоры на высшем уровне

2025-06-24T10:10+0500

2025-06-24T10:10+0500

2025-06-24T10:16+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

монголия

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Президент Узбекистана отбыл в Монголию, сообщает пресс-служба главы республики.В соответствии с программой пребывания в Улан-Баторе предусматривается проведение двусторонних встреч и мероприятий на высшем уровне.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских многоплановых отношений и расширения практического сотрудничества.Речь пойдет об увеличении объемов и расширении номенклатуры товарооборота, продвижении проектов кооперации в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, добывающем секторе, сфере транспорта и других приоритетных направлениях, продолжении активного культурно-гуманитарного обмена.

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