https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-operativnyy-shtab-predprinimateli-50136463.html
В РУз на фоне геополитической напряженности создали специальный штаб для предпринимателей
В РУз на фоне геополитической напряженности создали специальный штаб для предпринимателей
Sputnik Узбекистан
Цель — обеспечить бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок.
2025-06-24T16:00+0500
2025-06-24T16:00+0500
2025-06-24T16:00+0500
общество
узбекистан
предприниматели
министерство транспорта республики узбекистан
экспорт
импорт
грузоперевозки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21137048_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_93adb7c64a8dd3db97f7c169c334ef35.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане начал работу "оперативный штаб" по оказанию комплексной помощи национальным перевозчикам и предпринимателям, сообщили в Минтрансе. Он призван обеспечивать бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок в условиях стремительно меняющейся ситуации на международной арене и растущей геополитической напряженности, а также оказывать всестороннюю поддержку национальным перевозчикам и предпринимателям в этом процессе. "Оперативный штаб" сформировали из представителей: Также в мессенджере Telegram запущен бот.
https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-eksportnyye-marshruty-situatsiya-blijniy-vostok-50133925.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21137048_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_0c45624973b2a9e62dcc2edc7ea920e0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан штаб предприниматели экспорт импорт грузоперевозки
узбекистан штаб предприниматели экспорт импорт грузоперевозки
В РУз на фоне геополитической напряженности создали специальный штаб для предпринимателей
Цель — обеспечить бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Узбекистане начал работу "оперативный штаб" по оказанию комплексной помощи национальным перевозчикам и предпринимателям, сообщили
в Минтрансе.
Он призван обеспечивать бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок в условиях стремительно меняющейся ситуации на международной арене и растущей геополитической напряженности, а также оказывать всестороннюю поддержку национальным перевозчикам и предпринимателям в этом процессе.
"Оперативный штаб" сформировали из представителей:
министерства инвестиций и внешней торговли;
Торгово-промышленной палаты;
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ);
других причастных ведомств.
"Для приема обращений и предложений по вопросам международных перевозок короткий номер телефона доверия Министерства транспорта 1167 переведен на круглосуточный режим работы", — говорится в сообщении.
Также в мессенджере Telegram запущен бот
.