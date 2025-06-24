https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-operativnyy-shtab-predprinimateli-50136463.html

В РУз на фоне геополитической напряженности создали специальный штаб для предпринимателей

В РУз на фоне геополитической напряженности создали специальный штаб для предпринимателей

Sputnik Узбекистан

Цель — обеспечить бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок.

2025-06-24T16:00+0500

2025-06-24T16:00+0500

2025-06-24T16:00+0500

общество

узбекистан

предприниматели

министерство транспорта республики узбекистан

экспорт

импорт

грузоперевозки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21137048_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_93adb7c64a8dd3db97f7c169c334ef35.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане начал работу "оперативный штаб" по оказанию комплексной помощи национальным перевозчикам и предпринимателям, сообщили в Минтрансе. Он призван обеспечивать бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок в условиях стремительно меняющейся ситуации на международной арене и растущей геополитической напряженности, а также оказывать всестороннюю поддержку национальным перевозчикам и предпринимателям в этом процессе. "Оперативный штаб" сформировали из представителей: Также в мессенджере Telegram запущен бот.

https://uz.sputniknews.ru/20250624/uzbekistan-eksportnyye-marshruty-situatsiya-blijniy-vostok-50133925.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан штаб предприниматели экспорт импорт грузоперевозки