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https://uz.sputniknews.ru/20250625/cha-vetnam-bortsy-uzbekistan-medali-50158842.html
ЧА по спортивной борьбе: узбекистанцы стали первыми в общекомандном зачете
ЧА по спортивной борьбе: узбекистанцы стали первыми в общекомандном зачете
Sputnik Узбекистан
Во Вьетнаме проходят поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17
2025-06-25T11:35+0500
2025-06-25T11:35+0500
спорт
узбекистанцы
чемпионат азии
спортивная борьба
вьетнам
медали
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бронза
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Узбекистана стали первыми в общекомандном зачете на чемпионате Азии, сообщает НОК. Состязания проходят во вьетнамском городе Вунгтау. Победители Золото Серебро Бронза
https://uz.sputniknews.ru/20250624/cha-borba-vetnam-uzbekistan-medali-50133048.html
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чемпионат азии спортивная борьба вьетнам узбекистанцы
чемпионат азии спортивная борьба вьетнам узбекистанцы

ЧА по спортивной борьбе: узбекистанцы стали первыми в общекомандном зачете

11:35 25.06.2025
© НОКВо Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17.
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2025
© НОК
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Во Вьетнаме проходят поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Узбекистана стали первыми в общекомандном зачете на чемпионате Азии, сообщает НОК.
Состязания проходят во вьетнамском городе Вунгтау.
"Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. Завершились соревнования по греко-римской и женской борьбе в ряде весовых категорий, по итогам которых наши спортсмены завоевали 3 золотые, по одной серебряной и бронзовой медали", — говорится в сообщении.
© НОК
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан
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Победители
Золото
-71 кг: Бехрузбек Валиев
-80 кг: Абдулазиз Холмирзаев
-40 кг: Шохиста Шоназарова
Серебро
-46 кг: Машхура Абдумусаева
Бронза
-65 кг: Хусан Гиёсиддинов

"Наши борцы греко-римского стиля, завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняли первое место в общекомандном зачете", — говорится в сообщении.

В городе Вунгтау продолжается чемпионат Азии по спортивной борьбе, где настала очередь состязаний среди возрастной категории U17. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
Спортивная борьба: узбекистанцы начали чемпионат Азии с 7 медалей
Вчера, 12:50
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