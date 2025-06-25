ЧА по спортивной борьбе: узбекистанцы стали первыми в общекомандном зачете

"Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. Завершились соревнования по греко-римской и женской борьбе в ряде весовых категорий, по итогам которых наши спортсмены завоевали 3 золотые, по одной серебряной и бронзовой медали", — говорится в сообщении.