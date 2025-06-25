ЧА по спортивной борьбе: узбекистанцы стали первыми в общекомандном зачете
© НОКВо Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17.
© НОК
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Во Вьетнаме проходят поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Узбекистана стали первыми в общекомандном зачете на чемпионате Азии, сообщает НОК.
Состязания проходят во вьетнамском городе Вунгтау.
"Во Вьетнаме продолжаются поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. Завершились соревнования по греко-римской и женской борьбе в ряде весовых категорий, по итогам которых наши спортсмены завоевали 3 золотые, по одной серебряной и бронзовой медали", — говорится в сообщении.
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Победители
Золото
-71 кг: Бехрузбек Валиев
-80 кг: Абдулазиз Холмирзаев
-40 кг: Шохиста Шоназарова
Серебро
-46 кг: Машхура Абдумусаева
Бронза
-65 кг: Хусан Гиёсиддинов
"Наши борцы греко-римского стиля, завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняли первое место в общекомандном зачете", — говорится в сообщении.