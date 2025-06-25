О чем договорились президенты Узбекистана и Монголии
09:50 25.06.2025 (обновлено: 10:22 25.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По итогам переговоров подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства и ряд других документов.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Государственном дворце Монголии состоялись переговоры Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в узком составе и с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
Как отмечалось, первый визит лидера Узбекистана в Монголию стал историческим событием в развитии отношений дружбы и многопланового сотрудничества двух стран.
Стороны рассмотрели все основные вопросы и перспективные направления практического взаимодействия, определили конкретные задачи и планы на перспективу.
Основное внимание в ходе переговоров уделили экономической кооперации.
"Поставлены задачи по кратному увеличению объемов товарооборота в ближайшие годы, прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции. Подчеркнуто, что открытие торгового дома с шоурумом узбекской продукции в Улан-Баторе станет физической базой для этой работы", — говорится в сообщении.
Накануне визита Шавката Мирзиёева успешно прошли бизнес-форум и встречи предпринимателей Узбекистана и Монголии, подписаны новые контракты и соглашения.
"Главы государств согласились и далее создавать все условия для бизнеса и всячески поддерживать их деловые инициативы. В данном контексте достигнуты договоренности о принятии в самые короткие сроки соглашений о преференциальной торговле и взаимной защите инвестиций", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе переговоров определили конкретные направления промкооперации в отраслях, где экономики двух стран могут эффективно дополнять друг друга.
Речь идет о реализации проектов в области добычи и переработки минеральных ресурсов, сельского хозяйства, животноводства, кооперации в легкой промышленности, включая глубокую переработку шерсти, кожи и многих других направлениях.
"В качестве стран, не имеющих выхода к морю, условлено о совместном развитии эффективных транспортных маршрутов с широким привлечением экспертов. Отмечено, что с осени этого года будут запущены прямые авиарейсы между столицами", — говорится в сообщении.
Президенты договорились продолжить активные обмены в области культуры, образования и туризма. В эти дни в Улан-Баторе проходят Дни культуры Узбекистана, встречи туристических организаций двух стран.
Стороны условились проводить на регулярной основе взаимные концерты, выставки, кинопоказы, участвовать в фестивалях.
Президент Узбекистана также выразил готовность возобновить обучение монгольской молодежи в ведущих вузах Узбекистана в рамках выделяемых квот.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам состоявшихся в Улан-Баторе переговоров на высшем уровне президенты Узбекистана и Монголии подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также в присутствии лидеров двух стран подписаны:
соглашения о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, в области высшего образования, в области горнодобывающей промышленности, в сфере охраны окружающей среды, в предотвращении и борьбе с преступностью, в области здравоохранения и медицинской науки, в области физической культуры и спорта;
Протокол о сотрудничестве между архивными ведомствами двух стран;
программы сотрудничества между МИПТ Узбекистана и Министерством экономики и развития Монголии, между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы, между Минкультом Узбекистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии на 2025 – 2028 годы;
План сотрудничества между Минсельхозом Узбекистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства;
План действий между Минэкологии Узбекистана и Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии в сфере экотуризма.
Для своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений правительства двух стран примут комплексную дорожную карту.
В завершении Шавкат Мирзиёев пригласил монгольского коллегу посетить Узбекистан с официальным визитом.
Своими оценками состоявшихся переговоров Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух поделились с представителями средств массовой информации.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
После этого, лидеры вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня находится в этой стране с государственным визитом.