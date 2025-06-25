https://uz.sputniknews.ru/20250625/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-mongolii-50152969.html

О чем договорились президенты Узбекистана и Монголии

О чем договорились президенты Узбекистана и Монголии

Sputnik Узбекистан

По итогам переговоров подписана Совместная декларация об установлении отношений всеобъемлющего партнерства и ряд других документов

2025-06-25T09:50+0500

2025-06-25T09:50+0500

2025-06-25T10:22+0500

политика

государственный визит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

монголия

переговоры

подписание документов

концерт

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Государственном дворце Монголии состоялись переговоры Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в узком составе и с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз. Как отмечалось, первый визит лидера Узбекистана в Монголию стал историческим событием в развитии отношений дружбы и многопланового сотрудничества двух стран. Стороны рассмотрели все основные вопросы и перспективные направления практического взаимодействия, определили конкретные задачи и планы на перспективу. Основное внимание в ходе переговоров уделили экономической кооперации. Накануне визита Шавката Мирзиёева успешно прошли бизнес-форум и встречи предпринимателей Узбекистана и Монголии, подписаны новые контракты и соглашения. Кроме того, в ходе переговоров определили конкретные направления промкооперации в отраслях, где экономики двух стран могут эффективно дополнять друг друга. Речь идет о реализации проектов в области добычи и переработки минеральных ресурсов, сельского хозяйства, животноводства, кооперации в легкой промышленности, включая глубокую переработку шерсти, кожи и многих других направлениях. Президенты договорились продолжить активные обмены в области культуры, образования и туризма. В эти дни в Улан-Баторе проходят Дни культуры Узбекистана, встречи туристических организаций двух стран. Стороны условились проводить на регулярной основе взаимные концерты, выставки, кинопоказы, участвовать в фестивалях. Президент Узбекистана также выразил готовность возобновить обучение монгольской молодежи в ведущих вузах Узбекистана в рамках выделяемых квот. По итогам состоявшихся в Улан-Баторе переговоров на высшем уровне президенты Узбекистана и Монголии подписали Совместную декларацию об установлении отношений всеобъемлющего партнерства. Также в присутствии лидеров двух стран подписаны: Для своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений правительства двух стран примут комплексную дорожную карту.В завершении Шавкат Мирзиёев пригласил монгольского коллегу посетить Узбекистан с официальным визитом. Своими оценками состоявшихся переговоров Шавкат Мирзиёев и Ухнаагийн Хурэлсух поделились с представителями средств массовой информации. После этого, лидеры вместе с супругами приняли участие в совместном концерте мастеров искусств двух стран.Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24-25 июня находится в этой стране с государственным визитом.

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