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Ушла из жизни первый заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Ушла из жизни первый заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Sputnik Узбекистан
Заслуги в профессиональной деятельности Галины Кожиной были отмечены высокими государственными наградами РФ
2025-06-25T16:26+0500
2025-06-25T16:26+0500
2025-06-25T16:34+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На 85-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина.Работу в Агентстве печати "Новости" она начала в 1987 году, пройдя путь до первого заместителя генерального директора ведущей российской международной медиагруппы.Имея 45-летний опыт в сфере экономики и финансов, Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности деятельности агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов. Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня", осуществление информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.За заслуги в профессиональной деятельности Галина Кожина была удостоена высоких государственных наград: ордена Почета, медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетной грамоты президента России.
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миа "россия сегодня" галина кожина
миа "россия сегодня" галина кожина
Ушла из жизни первый заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
16:26 25.06.2025 (обновлено: 16:34 25.06.2025)
Заслуги в профессиональной деятельности Галины Кожиной были отмечены высокими государственными наградами РФ.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На 85-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина.
Работу в Агентстве печати "Новости" она начала в 1987 году, пройдя путь до первого заместителя генерального директора ведущей российской международной медиагруппы.
Имея 45-летний опыт в сфере экономики и финансов, Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности деятельности агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов.
Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня", осуществление информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.
За заслуги в профессиональной деятельности Галина Кожина была удостоена высоких государственных наград: ордена Почета, медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетной грамоты президента России.