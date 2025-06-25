https://uz.sputniknews.ru/20250625/uzbekistan-zemli-rekultivatsiya-50167269.html

Узбекистан остановит деградацию и восстановит плодородие более 2 тыс. га земель

Узбекистан остановит деградацию и восстановит плодородие более 2 тыс. га земель

Sputnik Узбекистан

Минэкологии: Страна намерена перейти от модели "добыли — вывезли" к подходу "добыли — восстановили — поделились ценностью"

2025-06-25T18:15+0500

2025-06-25T18:15+0500

2025-06-25T18:15+0500

узбекистан

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земля

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ТАШКЕНТ, 25 июня — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году рекультивируют более 2 тыс. га земель и усилят контроль за состоянием рек. Такие данные озвучили на форуме MINEX Central Asia 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Речь идет о землях, пострадавших в результате геологоразведочных и горнодобывающих работ. Особое внимание уделят территориям вдоль водоемов, включая реку Чирчик и другие ключевые водные артерии страны.В рамках экологической программы также планируют:Представитель министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Вячеслав Шисян на полях форума рассказал, что страна намерена перейти от модели "добыли — вывезли" к подходу "добыли — восстановили — поделились ценностью".

https://uz.sputniknews.ru/20250624/tashkentforum-minex-central-asia-2025-50145368.html

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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