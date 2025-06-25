https://uz.sputniknews.ru/20250625/uzbekistan-zemli-rekultivatsiya-50167269.html
Узбекистан остановит деградацию и восстановит плодородие более 2 тыс. га земель
Узбекистан остановит деградацию и восстановит плодородие более 2 тыс. га земель
Sputnik Узбекистан
Минэкологии: Страна намерена перейти от модели "добыли — вывезли" к подходу "добыли — восстановили — поделились ценностью"
2025-06-25T18:15+0500
2025-06-25T18:15+0500
2025-06-25T18:15+0500
узбекистан
общество
форум
земля
экология
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/03/46935258_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_c125a35bda9acc5ad0c9bc410199c058.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июня — Sputnik. В Узбекистане в 2025 году рекультивируют более 2 тыс. га земель и усилят контроль за состоянием рек. Такие данные озвучили на форуме MINEX Central Asia 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Речь идет о землях, пострадавших в результате геологоразведочных и горнодобывающих работ. Особое внимание уделят территориям вдоль водоемов, включая реку Чирчик и другие ключевые водные артерии страны.В рамках экологической программы также планируют:Представитель министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Вячеслав Шисян на полях форума рассказал, что страна намерена перейти от модели "добыли — вывезли" к подходу "добыли — восстановили — поделились ценностью".
https://uz.sputniknews.ru/20250624/tashkentforum-minex-central-asia-2025-50145368.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/03/46935258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e4f9c5980f2eb277196164e46c3fe18f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан плодородие земли
узбекистан плодородие земли
Узбекистан остановит деградацию и восстановит плодородие более 2 тыс. га земель
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Минэкологии: страна намерена перейти от модели "добыли — вывезли" к подходу "добыли — восстановили — поделились ценностью".
ТАШКЕНТ, 25 июня — Sputnik
. В Узбекистане в 2025 году рекультивируют более 2 тыс. га земель и усилят контроль за состоянием рек. Такие данные озвучили на форуме MINEX Central Asia 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Речь идет о землях, пострадавших в результате геологоразведочных и горнодобывающих работ. Особое внимание уделят территориям вдоль водоемов, включая реку Чирчик и другие ключевые водные артерии страны.
В рамках экологической программы также планируют:
регистрацию и охрану прибрежных территорий, включая создание 725 переговорных зон и охранных поясов;
высадку более 440 тыс. декоративных деревьев вдоль водоохранных зон;
расчистку и укрепление русел рек, восстановление нарушенных участков;
внедрение системы постоянной отчетности и мониторинга хода работ;
запуск системы автоматизированного контроля качества воды в трансграничных реках, включая Сырдарью и Амударью, в сотрудничестве с международными партнерами.
Представитель министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Вячеслав Шисян на полях форума рассказал, что страна намерена перейти от модели "добыли — вывезли" к подходу "добыли — восстановили — поделились ценностью".
"Наша задача — не просто использовать ресурсы, а оставить после себя благоприятную среду и восстановленную землю. Только так мы обеспечим гармонию между промышленным ростом и экологическим благополучием", — подчеркнул он.