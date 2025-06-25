https://uz.sputniknews.ru/20250625/zakpalata-oliy-majlisa-oppozitsiya-prava-50161639.html
У оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса появится больше прав
У оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса появится больше прав
Sputnik Узбекистан
Сенаторы одобрили изменения и дополнения в 5 законов, касающихся деятельности нижней палаты парламента
2025-06-25T16:00+0500
2025-06-25T16:00+0500
2025-06-25T16:00+0500
узбекистан
общество
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оппозиция
законодательная палата олий мажлиса
новый закон
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на расширение гарантированных прав оппозиции в парламенте". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Он разработан в целях обеспечения свободы слова, дальнейшего усиления роли политических партий в обществе. Согласно закону, соответствующие изменения и дополнения вносятся в пять законов, касающихся деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса и политических партий. Также предусмотрено, что представители данной фракции будут занимать должности одного председателя и двух заместителей председателя комитета Законодательной палаты, а также ежеквартально вносить вопрос в рамках правительственного часа и парламентский запрос. По мнению сенаторов, реализация данного закона послужит повышению эффективности законотворчества и парламентского контроля, расширению гарантированных прав оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-50156287.html
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законодательная палата олий мажлиса оппозиция права сенаторы законы
законодательная палата олий мажлиса оппозиция права сенаторы законы
У оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса появится больше прав
Сенаторы одобрили изменения и дополнения в 5 законов, касающихся деятельности нижней палаты парламента.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
На восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на расширение гарантированных прав оппозиции в парламенте". Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Он разработан в целях обеспечения свободы слова, дальнейшего усиления роли политических партий в обществе.
Согласно закону, соответствующие изменения и дополнения вносятся в пять законов, касающихся деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса и политических партий.
"В соответствии с законом фракции политической партии, объявившей себя оппозиционной в парламенте, предоставляется дополнительное право вносить альтернативный вариант законопроекта или его составных частей по тому же вопросу до рассмотрения законопроекта во втором чтении", — говорится в сообщении.
Также предусмотрено, что представители данной фракции будут занимать должности одного председателя и двух заместителей председателя комитета Законодательной палаты, а также ежеквартально вносить вопрос в рамках правительственного часа и парламентский запрос.
По мнению сенаторов, реализация данного закона послужит повышению эффективности законотворчества и парламентского контроля, расширению гарантированных прав оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса.