https://uz.sputniknews.ru/20250625/zakpalata-oliy-majlisa-oppozitsiya-prava-50161639.html

У оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса появится больше прав

У оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса появится больше прав

Sputnik Узбекистан

Сенаторы одобрили изменения и дополнения в 5 законов, касающихся деятельности нижней палаты парламента

2025-06-25T16:00+0500

2025-06-25T16:00+0500

2025-06-25T16:00+0500

узбекистан

общество

парламент

оппозиция

законодательная палата олий мажлиса

новый закон

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На восьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса парламентарии одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на расширение гарантированных прав оппозиции в парламенте". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты. Он разработан в целях обеспечения свободы слова, дальнейшего усиления роли политических партий в обществе. Согласно закону, соответствующие изменения и дополнения вносятся в пять законов, касающихся деятельности Законодательной палаты Олий Мажлиса и политических партий. Также предусмотрено, что представители данной фракции будут занимать должности одного председателя и двух заместителей председателя комитета Законодательной палаты, а также ежеквартально вносить вопрос в рамках правительственного часа и парламентский запрос. По мнению сенаторов, реализация данного закона послужит повышению эффективности законотворчества и парламентского контроля, расширению гарантированных прав оппозиции в Законодательной палате Олий Мажлиса.

https://uz.sputniknews.ru/20250625/senat-oliy-majlisa-plenarnoe-zasedanie-50156287.html

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