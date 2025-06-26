Спортивная борьба: узбекистанцы завоевали еще 5 медалей на ЧА

"Вьетнам принимает завершающий этап чемпионата Азии по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет. В прошедший день сборная Узбекистана пополнила копилку наград одной золотой и четырьмя бронзовыми медалями", — говорится в сообщении.