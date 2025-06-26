https://uz.sputniknews.ru/20250626/cha-sportivnaya-borba-vetnam-uzbekistan-medali-50183109.html
Спортивная борьба: узбекистанцы завоевали еще 5 медалей на ЧА
Спортивная борьба: узбекистанцы завоевали еще 5 медалей на ЧА
Sputnik Узбекистан
Во Вьетнаме проходят поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17. 26.06.2025, Sputnik Узбекистан
2025-06-26T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Узбекистанцы завоевали еще 5 медалей на чемпионате Азии по спортивной борьбе во вьетнамском городе Вунгтау, сообщает НОК. Победители Золото Бронза
https://uz.sputniknews.ru/20250625/cha-vetnam-bortsy-uzbekistan-medali-50158842.html
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спорт, спортивная борьба, узбекистанцы, чемпионат азии, вьетнам, медали, золото, бронза, фото
спорт, спортивная борьба, узбекистанцы, чемпионат азии, вьетнам, медали, золото, бронза, фото
Спортивная борьба: узбекистанцы завоевали еще 5 медалей на ЧА
14:25 26.06.2025 (обновлено: 14:47 26.06.2025)
Во Вьетнаме проходят поединки чемпионата Азии по спортивной борьбе среди возрастной категории U17.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Узбекистанцы завоевали еще 5 медалей на чемпионате Азии по спортивной борьбе во вьетнамском городе Вунгтау, сообщает НОК.
"Вьетнам принимает завершающий этап чемпионата Азии по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет. В прошедший день сборная Узбекистана пополнила копилку наград одной золотой и четырьмя бронзовыми медалями", — говорится в сообщении.
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