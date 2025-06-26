https://uz.sputniknews.ru/20250626/gornodobyvayuschaya-otrasl-skolko-spetsialistov-potrebuetsya-uzbekistanu-k-2030-godu-50176704.html

Горнодобывающая отрасль: сколько специалистов потребуется Узбекистану к 2030 году

Горнодобывающая отрасль: сколько специалистов потребуется Узбекистану к 2030 году

Sputnik Узбекистан

Ректор Университета геологических наук: В условиях роста интереса к критически важным минералам и расширения минеральной базы, потребность в квалифицированных кадрах будет стремительно расти

2025-06-26T09:50+0500

2025-06-26T09:50+0500

2025-06-26T09:50+0500

эксклюзив

горнодобывающий комплекс

узбекистан

подготовка

кадры

уран

уголь

серебро

добыча золота

добыча меди

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году. Об этом сообщил ректор Университета геологических наук Азам Кадирходжаев на форуме MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте.По его словам, в условиях роста интереса к критически важным минералам и расширения минеральной базы, потребность в квалифицированных кадрах будет стремительно увеличиваться.Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.Важность подготовки квалифицированных кадров возрастает в контексте того, что Узбекистан к 2030 году планирует утроить добычу урана и построить 15 обогатительных фабрик.Об этом на полях форума рассказал замминистра геологии и горно-металлургической промышленности республики Урал Юсупов.Согласно стратегии развития отрасли, в стране планируют довести объем добычи угля до 20 млн тонн к 2030 году. Также к этому сроку добыча золота вырастет в 1,5 раза, серебра — в 3 раза, меди — в 2 раза, а урана — в 3 раза.

https://uz.sputniknews.ru/20250624/tashkentforum-minex-central-asia-2025-50145368.html

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

горнодобывающая отрасль специалисты узбекистан кадры