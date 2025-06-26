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https://uz.sputniknews.ru/20250626/gornodobyvayuschaya-otrasl-skolko-spetsialistov-potrebuetsya-uzbekistanu-k-2030-godu-50176704.html
Горнодобывающая отрасль: сколько специалистов потребуется Узбекистану к 2030 году
Горнодобывающая отрасль: сколько специалистов потребуется Узбекистану к 2030 году
Sputnik Узбекистан
Ректор Университета геологических наук: В условиях роста интереса к критически важным минералам и расширения минеральной базы, потребность в квалифицированных кадрах будет стремительно расти
2025-06-26T09:50+0500
2025-06-26T09:50+0500
эксклюзив
горнодобывающий комплекс
узбекистан
подготовка
кадры
уран
уголь
серебро
добыча золота
добыча меди
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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году. Об этом сообщил ректор Университета геологических наук Азам Кадирходжаев на форуме MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте.По его словам, в условиях роста интереса к критически важным минералам и расширения минеральной базы, потребность в квалифицированных кадрах будет стремительно увеличиваться.Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.Важность подготовки квалифицированных кадров возрастает в контексте того, что Узбекистан к 2030 году планирует утроить добычу урана и построить 15 обогатительных фабрик.Об этом на полях форума рассказал замминистра геологии и горно-металлургической промышленности республики Урал Юсупов.Согласно стратегии развития отрасли, в стране планируют довести объем добычи угля до 20 млн тонн к 2030 году. Также к этому сроку добыча золота вырастет в 1,5 раза, серебра — в 3 раза, меди — в 2 раза, а урана — в 3 раза.
https://uz.sputniknews.ru/20250624/tashkentforum-minex-central-asia-2025-50145368.html
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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горнодобывающая отрасль специалисты узбекистан кадры
горнодобывающая отрасль специалисты узбекистан кадры

Горнодобывающая отрасль: сколько специалистов потребуется Узбекистану к 2030 году

09:50 26.06.2025
© Sputnik / Александр КряжевДобыча угля
Добыча угля - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
Ректор Университета геологических наук: В условиях роста интереса к критически важным минералам и расширения минеральной базы, потребность в квалифицированных кадрах будет стремительно расти.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году. Об этом сообщил ректор Университета геологических наук Азам Кадирходжаев на форуме MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте.
© SputnikУзбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году
Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2025
Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году
© Sputnik
По его словам, в условиях роста интереса к критически важным минералам и расширения минеральной базы, потребность в квалифицированных кадрах будет стремительно увеличиваться.
"По нашим прогнозам, до 2030 года отрасли потребуется около 13 тысяч специалистов — в основном в геологии, горном деле и металлургии", — отметил он.
Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.
© SputnikУзбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году
Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2025
Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году
© Sputnik
Важность подготовки квалифицированных кадров возрастает в контексте того, что Узбекистан к 2030 году планирует утроить добычу урана и построить 15 обогатительных фабрик.
Об этом на полях форума рассказал замминистра геологии и горно-металлургической промышленности республики Урал Юсупов.
© SputnikЗаместитель министра геологии и горно-металлургической промышленности Республики Узбекистан Урал Юсупов
Заместитель министра геологии и горно-металлургической промышленности Республики Узбекистан Урал Юсупов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2025
Заместитель министра геологии и горно-металлургической промышленности Республики Узбекистан Урал Юсупов
© Sputnik
Согласно стратегии развития отрасли, в стране планируют довести объем добычи угля до 20 млн тонн к 2030 году. Также к этому сроку добыча золота вырастет в 1,5 раза, серебра — в 3 раза, меди — в 2 раза, а урана — в 3 раза.
"В 2025 году мы планируем выставить на аукционы почти 400 месторождений. На 15 из них будут построены обогатительные фабрики", — отметил Юсупов.
Горнодобывающее оборудование - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2025
Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов — министерство
24 июня, 18:40
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