https://uz.sputniknews.ru/20250626/kakie-ovoschi-po-kaloriynosti-blizki-k-myasu-50177270.html
Эксперт: какие овощи по калорийности близки к мясу
Эксперт: какие овощи по калорийности близки к мясу
Sputnik Узбекистан
Тем, кто решил отказаться от употребления пищи животного происхождения, специалист рекомендует, наряду с овощами, добавлять в рацион грибы и соевые продукты
2025-06-26T22:03+0500
2025-06-26T22:03+0500
2025-06-26T22:03+0500
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Баклажаны, фасоль и цветная капуста по калорийности близки к мясу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Яну Шмелеву.Тем же, кто решил отказаться от употребления пищи животного происхождения, специалист посоветовала наряду с овощами включать в рацион грибы и соевые продукты.
https://uz.sputniknews.ru/20250624/pochemu-nelzya-pokupat-idealno-vyglyadyaschuyu-klubniku-50134174.html
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овощи мясо калорийность
Эксперт: какие овощи по калорийности близки к мясу
Тем, кто решил отказаться от употребления пищи животного происхождения, специалист рекомендует наряду с овощами добавлять в рацион грибы и соевые продукты.
Баклажаны, фасоль и цветная капуста по калорийности близки к мясу, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-терапевта Яну Шмелеву.
Тем же, кто решил отказаться от употребления пищи животного происхождения, специалист посоветовала наряду с овощами включать в рацион грибы и соевые продукты.
"Например, тофу. Готовится он из сои и во многих блюдах способен заменить мясо и морепродукты. Он мягкий и пористый, но при отжиме становится более твердым", — пояснила Шмелева.