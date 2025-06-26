https://uz.sputniknews.ru/20250626/kakie-ovoschi-po-kaloriynosti-blizki-k-myasu-50177270.html

Эксперт: какие овощи по калорийности близки к мясу

Эксперт: какие овощи по калорийности близки к мясу

Sputnik Узбекистан

Тем, кто решил отказаться от употребления пищи животного происхождения, специалист рекомендует, наряду с овощами, добавлять в рацион грибы и соевые продукты

2025-06-26T22:03+0500

2025-06-26T22:03+0500

2025-06-26T22:03+0500

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Баклажаны, фасоль и цветная капуста по калорийности близки к мясу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Яну Шмелеву.Тем же, кто решил отказаться от употребления пищи животного происхождения, специалист посоветовала наряду с овощами включать в рацион грибы и соевые продукты.

https://uz.sputniknews.ru/20250624/pochemu-nelzya-pokupat-idealno-vyglyadyaschuyu-klubniku-50134174.html

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