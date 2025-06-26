В Минске проходит IV Евразийский экономический форум
17:00 26.06.2025 (обновлено: 17:27 26.06.2025)
© Sputnik / Виктор ТолочкоФорум ЕАЭС в Минске 2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Деловая программа ЕЭФ-2025 включает пленарное заседание с участием лидеров государств Союза и глав международных делегаций, а также свыше тридцати тематических мероприятий.
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. В Минском международном выставочном центре официально открылся IV Евразийский экономический форум, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Его главная тема — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.
В церемонии открытия участвовали премьер-министр Беларуси, председатель Евразийского межправительственного совета Александр Турчин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"Из года в год форум становится значимой площадкой для открытого диалога между бизнес-сообществом и органами власти стран ЕАЭС", — отметил Сагинтаев.
Деловая программа ЕЭФ-2025 включает пленарное заседание с участием лидеров государств ЕАЭС и глав международных делегаций, а также более тридцати тематических мероприятий.
Президент Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
В последние годы республика в качестве наблюдателя наладила плодотворное взаимодействие с Евразийским экономическим союзом по более чем двум десяткам направлений.
Узбекистан также активно подключился к ряду отраслевых программ ЕАЭС в области цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями.
В настоящее время рассматривается проект соглашения Узбекистана и ЕАЭС о создании зоны свободной торговли.
Он уже внесен в ЕЭК и разослан странам-членам Союза, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель правительства республики в ЕЭК и советник посольства РУз в РФ Фаниль Кадиров на полях Евразийского экономического форума в Минске.
"Думаю, этот проект соглашения как раз-таки направлен на снятие еще оставшихся у нас технических, тарифных и нетарифных барьеров", — отметил Кадиров.
По его словам, Узбекистан готов к созданию зоны свободной торговли и рассчитывает на скорое принятие соглашения.
Основные панельные сессии ЕЭФ–2025 проходят в пяти блоках:
качество внутреннего рынка ЕАЭС;
цифровая трансформация;
евразийская сопряженность;
стратегический блок;
развитие технологического потенциала и кооперации.
Шестой блок представляет собой мероприятия на полях форума и включает вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, торговли, техрегулирования, финансовой политики, транспорта и энергетики.
Темой одной из секций IV Евразийского экономического форума стало развитие фармацевтического рынка.
Евразийская экономическая комиссия впервые провела комплексное исследование развития фармацевтического сектора ЕАЭС с точки зрения конкуренции. Об итогах рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.
"Фармацевтический сектор — один из самых "зарегулированных" секторов экономики на наднациональном и национальном уровнях в ЕАЭС, что формирует необходимость тонкого антимонопольного контроля на трансграничном и национальных рынках", — отметил он.
В числе выявленных в ходе исследования проблем регулирования – различия в правоприменении общих норм ЕАЭС на национальном уровне и неравномерность регистрации лекарственных препаратов в странах Союза по единым правилам, высокий и непрозрачный "порог входа" на рынок, особенности определения взаимозаменяемости лекарств для целей госзакупок. Все это может создавать барьеры для бизнеса и потребителей.
Особое внимание уделили ценовому регулированию.
Как показало исследование, в странах Союза наиболее различаются цены на препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (до 508%), препараты группы "кровь и кроветворение" (до 497%), антибиотики (до 275%). Это — следствие различий в объектах государственного ценового регулирования, методиках расчета предельных цен и перечнях референтных стран. Иногда могут иметь место и недобросовестные рыночные стратегии субъектов хозяйствования.
В этой связи предложено проработать возможность формирования в рамках ЕАЭС модельного перечня лекарств для целей ценового регулирования и модельной методики расчета предельных цен производителя для обеспечения равного гарантированного уровня доступности лекарств для населения стран Союза.
Также планируют начать разработку "Кодекса добросовестных практик фармацевтического сектора ЕАЭС" как механизма мягкого регулирования в целях предупреждения антиконкурентного поведения субъектов рынка.
Участники сессии обсудили перспективы развития общего рынка лекарственных средств ЕАЭС, роль в этой связи антимонопольных органов, меры по стимулированию производства фармпродукции.
Влияние интеграции в сфере транспорта на обеспечение устойчивого развития Евразии стало главной темой сессии "Устойчивый транспорт в регионе большой Евразии: мобильность, мультимодальность и цифровизация".
"Транспорт и инфраструктура должны быть доступными для всех слоев населения, включая жителей отдаленных районов, при справедливом ценообразовании", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Участники детально рассмотрели развитие цифровых технологий, инфраструктуры, международных транспортных коридоров, контейнерных и мультимодальных перевозок, обсудили вопросы повышения энергоэффективности, снижения загрязнения окружающей среды, перегруженности транспорта.
"ЕАЭС последовательно и динамично движется к реализации принципов устойчивого транспорта. Фокус ориентирован на повышение эффективности использования транзита Союза, развитие интеллектуальных транспортных систем, модернизацию инфраструктуры", — сказал Кожошев.