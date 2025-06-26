https://uz.sputniknews.ru/20250626/minsk-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-50189472.html

В Минске проходит IV Евразийский экономический форум

В Минске проходит IV Евразийский экономический форум

Sputnik Узбекистан

Деловая программа ЕЭФ–2025 включает пленарное заседание с участием лидеров государств Союза и глав международных делегаций, а также свыше тридцати тематических мероприятий

2025-06-26T17:00+0500

2025-06-26T17:00+0500

2025-06-26T17:27+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. В Минском международном выставочном центре официально открылся IV Евразийский экономический форум, сообщает пресс-служба ЕЭК.Его главная тема — "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.В церемонии открытия участвовали премьер-министр Беларуси, председатель Евразийского межправительственного совета Александр Турчин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.Деловая программа ЕЭФ-2025 включает пленарное заседание с участием лидеров государств ЕАЭС и глав международных делегаций, а также более тридцати тематических мероприятий.Президент Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.В последние годы республика в качестве наблюдателя наладила плодотворное взаимодействие с Евразийским экономическим союзом по более чем двум десяткам направлений.Узбекистан также активно подключился к ряду отраслевых программ ЕАЭС в области цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями.В настоящее время рассматривается проект соглашения Узбекистана и ЕАЭС о создании зоны свободной торговли.Он уже внесен в ЕЭК и разослан странам-членам Союза, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан представитель правительства республики в ЕЭК и советник посольства РУз в РФ Фаниль Кадиров на полях Евразийского экономического форума в Минске."Думаю, этот проект соглашения как раз-таки направлен на снятие еще оставшихся у нас технических, тарифных и нетарифных барьеров", — отметил Кадиров.По его словам, Узбекистан готов к созданию зоны свободной торговли и рассчитывает на скорое принятие соглашения.Основные панельные сессии ЕЭФ–2025 проходят в пяти блоках:Шестой блок представляет собой мероприятия на полях форума и включает вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, торговли, техрегулирования, финансовой политики, транспорта и энергетики.Темой одной из секций IV Евразийского экономического форума стало развитие фармацевтического рынка.Евразийская экономическая комиссия впервые провела комплексное исследование развития фармацевтического сектора ЕАЭС с точки зрения конкуренции. Об итогах рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович.В числе выявленных в ходе исследования проблем регулирования – различия в правоприменении общих норм ЕАЭС на национальном уровне и неравномерность регистрации лекарственных препаратов в странах Союза по единым правилам, высокий и непрозрачный "порог входа" на рынок, особенности определения взаимозаменяемости лекарств для целей госзакупок. Все это может создавать барьеры для бизнеса и потребителей.Особое внимание уделили ценовому регулированию.Как показало исследование, в странах Союза наиболее различаются цены на препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (до 508%), препараты группы "кровь и кроветворение" (до 497%), антибиотики (до 275%). Это — следствие различий в объектах государственного ценового регулирования, методиках расчета предельных цен и перечнях референтных стран. Иногда могут иметь место и недобросовестные рыночные стратегии субъектов хозяйствования.В этой связи предложено проработать возможность формирования в рамках ЕАЭС модельного перечня лекарств для целей ценового регулирования и модельной методики расчета предельных цен производителя для обеспечения равного гарантированного уровня доступности лекарств для населения стран Союза.Также планируют начать разработку "Кодекса добросовестных практик фармацевтического сектора ЕАЭС" как механизма мягкого регулирования в целях предупреждения антиконкурентного поведения субъектов рынка.Участники сессии обсудили перспективы развития общего рынка лекарственных средств ЕАЭС, роль в этой связи антимонопольных органов, меры по стимулированию производства фармпродукции.Влияние интеграции в сфере транспорта на обеспечение устойчивого развития Евразии стало главной темой сессии "Устойчивый транспорт в регионе большой Евразии: мобильность, мультимодальность и цифровизация".Участники детально рассмотрели развитие цифровых технологий, инфраструктуры, международных транспортных коридоров, контейнерных и мультимодальных перевозок, обсудили вопросы повышения энергоэффективности, снижения загрязнения окружающей среды, перегруженности транспорта."ЕАЭС последовательно и динамично движется к реализации принципов устойчивого транспорта. Фокус ориентирован на повышение эффективности использования транзита Союза, развитие интеллектуальных транспортных систем, модернизацию инфраструктуры", — сказал Кожошев.

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