Представители ЦИК Узбекистана участвуют в Иссык-Кульском электоральном форуме
13:15 26.06.2025 (обновлено: 15:47 26.06.2025)
© Sputnik / Виталий БелоусовКультурный центр "Рух Ордо" имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата.
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Тема пленарной сессии: "Адаптация международных избирательных практик в национальном контексте".
ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и член комиссии Гулноза Рахимова вместе с коллегами из России, Казахстана, Турции, Беларуси и других стран участвуют в Иссык-Кульском электоральном форуме, сообщает Sputnik Кыргызстан.
С приветственным словом к участникам мероприятия, стартовавшего сегодня в городе Чолпон-Ата, по видеосвязи обратился президент КР Садыр Жапаров.
Тема пленарной сессии: "Адаптация международных избирательных практик в национальном контексте".
"Участники форума обсудят, как адаптировать международный опыт проведения выборов, какие методы обучения организаторов голосования наиболее эффективны и как активнее вовлекать молодежь в электоральные процессы", — говорится в сообщении.
По мнению генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрия Кобицкого, электоральное участие граждан — это не только проставление отметки в бюллетене и его опускание в урну.
"Объединяющим для большинства избирателей во всех странах Содружества является восприятие выборов как наиболее значимого политического события в жизни государства, на уровне национального праздника. Эти наблюдения подтверждаются высокой явкой на большинстве выборов в государствах СНГ за последние пять лет", — отметил он в своем выступлении на форуме.
В то же время, считает Кобицкий, важно учитывать и противоположное явление — электоральный абсентеизм. Он может выступать как формой протеста, так и результатом недостаточного уровня правовой культуры и гражданской самоидентификации.
"Бытует мнение, что абсентеизм больше свойственен молодежи. Однако старшее поколение также подвержено этому явлению", — сказал Кобицкий.
Он отметил работу сотрудников и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, изучающих факторы, влияющие влияние на электоральное участие. Понимание этих процессов требует комплексного анализа.
"Только совместными усилиями органов администрирования выборов, власти, экспертов и международных организаций возможно повысить уровень гражданской ответственности и сформировать культуру электорального участия, основанную на доверии и осознанности", — подчеркнул Генсек Совета МПА СНГ.
Иссык-Кульский электоральный форум проходит 26-27 июня. Сегодня состоится круглый стол, на котором слушатели молодежной электоральной школы обсудят участие молодежи в подготовке и проведении выборов. Завтра пройдет заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ.
Кроме того, 23 – 28 июня в иссык-кульском селе Булан-Соготу проходит встреча глав центральных избирательных комиссий, парламентариев и экспертов из стран СНГ.