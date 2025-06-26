https://uz.sputniknews.ru/20250626/uzbekistan-uchastvuet-v-issyk-kulskom-elektoralnom-forume-50179526.html

Представители ЦИК Узбекистана участвуют в Иссык-Кульском электоральном форуме

Представители ЦИК Узбекистана участвуют в Иссык-Кульском электоральном форуме

Sputnik Узбекистан

Тема пленарной сессии — "Адаптация международных избирательных практик в национальном контексте"

2025-06-26T13:15+0500

2025-06-26T13:15+0500

2025-06-26T15:47+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и член комиссии Гулноза Рахимова вместе с коллегами из России, Казахстана, Турции, Беларуси и других стран участвуют в Иссык-Кульском электоральном форуме, сообщает Sputnik Кыргызстан.С приветственным словом к участникам мероприятия, стартовавшего сегодня в городе Чолпон-Ата, по видеосвязи обратился президент КР Садыр Жапаров.Тема пленарной сессии: "Адаптация международных избирательных практик в национальном контексте". По мнению генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрия Кобицкого, электоральное участие граждан — это не только проставление отметки в бюллетене и его опускание в урну.В то же время, считает Кобицкий, важно учитывать и противоположное явление — электоральный абсентеизм. Он может выступать как формой протеста, так и результатом недостаточного уровня правовой культуры и гражданской самоидентификации."Бытует мнение, что абсентеизм больше свойственен молодежи. Однако старшее поколение также подвержено этому явлению", — сказал Кобицкий.Он отметил работу сотрудников и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, изучающих факторы, влияющие влияние на электоральное участие. Понимание этих процессов требует комплексного анализа.Иссык-Кульский электоральный форум проходит 26-27 июня. Сегодня состоится круглый стол, на котором слушатели молодежной электоральной школы обсудят участие молодежи в подготовке и проведении выборов. Завтра пройдет заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ.Кроме того, 23 – 28 июня в иссык-кульском селе Булан-Соготу проходит встреча глав центральных избирательных комиссий, парламентариев и экспертов из стран СНГ.

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