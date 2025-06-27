https://uz.sputniknews.ru/20250627/rossiyskie-voennye-osvobodili-novuyu-kruglyakovku-xarkovskaya-oblast-50212151.html
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
Sputnik Узбекистан
За неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.
2025-06-27T15:15+0500
2025-06-27T15:15+0500
2025-06-27T15:15+0500
сво
всу
россия
украина
безопасность
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1b/50212341_0:182:2991:1864_1920x0_80_0_0_750c7b123d1814fa5df37d1f42a5255c.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.За неделю бойцы "Запада" нанесли удары по восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника. Киев потерял более 1 410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.Также ВС России за это время нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1b/50212341_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_a89aa1b4b5fe123f123d051dfd9bd5c2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
всу сво россия украина спецоперация харьковская область
всу сво россия украина спецоперация харьковская область
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
За неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", — говорится в недельной сводке ведомства.
За неделю бойцы "Запада" нанесли удары по восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника. Киев потерял более 1 410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.
"Противник потерял более 1 410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, а также бронеавтомобиль Cobra II турецкого производства", — говорится в сводке.
Также ВС России за это время нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.