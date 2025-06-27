https://uz.sputniknews.ru/20250627/rossiyskie-voennye-osvobodili-novuyu-kruglyakovku-xarkovskaya-oblast-50212151.html

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области — Минобороны

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области — Минобороны

Sputnik Узбекистан

За неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.

2025-06-27T15:15+0500

2025-06-27T15:15+0500

2025-06-27T15:15+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Запад" взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.За неделю бойцы "Запада" нанесли удары по восьми бригадам и двум пограничным отрядам противника. Киев потерял более 1 410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.Также ВС России за это время нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим ВСУ, военной инфраструктуре противника и пунктам временной дислокации армии и наемников.

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