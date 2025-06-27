https://uz.sputniknews.ru/20250627/uzbekistanka-nagrada-dizayn-formy-rabotniki-peterburgskogo-metropolitena-50213961.html
Узбекистанке вручили награду за дизайн формы для работников Петербургского метрополитена
Узбекистанке вручили награду за дизайн формы для работников Петербургского метрополитена
Sputnik Узбекистан
В конкурсе "Синяя лента", направленном на поддержку креативных индустрий и повышение престижа транспортных профессий, приняли участие 90 молодых дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья.
2025-06-27T16:01+0500
2025-06-27T16:01+0500
2025-06-27T16:12+0500
санкт-петербург
дизайнер
конкурс
узбекистан
студентка
россия
метро
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ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Студентка из Узбекистана, обучающаяся в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна по направлению "Дизайн костюма", заняла первое место в городском конкурсе "Синяя лента", представив проект формы для машиниста электропоезда метрополитена Санкт-Петербурга, сообщает ИА "Дунё".Всего в данном конкурсе приняли участие 90 молодых дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья. Участники представили около 480 эскизов, которые продемонстрировали функциональные и современные комплекты униформы для различных профессий, включая водителей, кондукторов, дежурных метро и машинистов. По итогам отборочного этапа в финал вышли 29 проектов, из которых экспертное жюри выбрало 12 лучших. В их числе оказалась работа Мохинур Камоловой.За две недели узбекистанка представила завершенный дизайнерский образ, сочетающий в себе женственность, элегантность и уважение к традициям российской культурной столицы.
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конкурс дизайнер россия узбекистан первое место санкт-петербург камолова
конкурс дизайнер россия узбекистан первое место санкт-петербург камолова
Узбекистанке вручили награду за дизайн формы для работников Петербургского метрополитена
16:01 27.06.2025 (обновлено: 16:12 27.06.2025)
В конкурсе "Синяя лента", направленном на поддержку креативных индустрий и повышение престижа транспортных профессий, приняли участие 90 молодых дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Студентка из Узбекистана, обучающаяся в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна по направлению "Дизайн костюма", заняла первое место в городском конкурсе "Синяя лента", представив проект формы для машиниста электропоезда метрополитена Санкт-Петербурга, сообщает ИА "Дунё".
Всего в данном конкурсе приняли участие 90 молодых дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья. Участники представили около 480 эскизов, которые продемонстрировали функциональные и современные комплекты униформы для различных профессий, включая водителей, кондукторов, дежурных метро и машинистов.
"Конкурс "Синяя лента", проведенный под эгидой Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, направлен на поддержку креативных индустрий и повышение престижа транспортных профессий. Его цель — создание платформы для взаимодействия дизайнеров и транспортных компаний, а также разработка инновационных моделей форменной одежды для сотрудников транспортной отрасли", — отметили в агентстве.
По итогам отборочного этапа в финал вышли 29 проектов, из которых экспертное жюри выбрало 12 лучших. В их числе оказалась работа Мохинур Камоловой.
За две недели узбекистанка представила завершенный дизайнерский образ, сочетающий в себе женственность, элегантность и уважение к традициям российской культурной столицы.
"Для меня, как для представительницы Узбекистана, это большая честь. Я надеюсь, что моя победа станет предметом гордости для моего народа и вдохновит других молодых дизайнеров из моей страны", — сказала победительница конкурса.