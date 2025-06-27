https://uz.sputniknews.ru/20250627/uzbekistanka-nagrada-dizayn-formy-rabotniki-peterburgskogo-metropolitena-50213961.html

Узбекистанке вручили награду за дизайн формы для работников Петербургского метрополитена

Узбекистанке вручили награду за дизайн формы для работников Петербургского метрополитена

Sputnik Узбекистан

В конкурсе "Синяя лента", направленном на поддержку креативных индустрий и повышение престижа транспортных профессий, приняли участие 90 молодых дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья.

2025-06-27T16:01+0500

2025-06-27T16:01+0500

2025-06-27T16:12+0500

санкт-петербург

дизайнер

конкурс

узбекистан

студентка

россия

метро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1b/50213531_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_4c37a73b9c63169fba88919d648ac06e.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июня — Sputnik. Студентка из Узбекистана, обучающаяся в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна по направлению "Дизайн костюма", заняла первое место в городском конкурсе "Синяя лента", представив проект формы для машиниста электропоезда метрополитена Санкт-Петербурга, сообщает ИА "Дунё".Всего в данном конкурсе приняли участие 90 молодых дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья. Участники представили около 480 эскизов, которые продемонстрировали функциональные и современные комплекты униформы для различных профессий, включая водителей, кондукторов, дежурных метро и машинистов. По итогам отборочного этапа в финал вышли 29 проектов, из которых экспертное жюри выбрало 12 лучших. В их числе оказалась работа Мохинур Камоловой.За две недели узбекистанка представила завершенный дизайнерский образ, сочетающий в себе женственность, элегантность и уважение к традициям российской культурной столицы.

санкт-петербург

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

конкурс дизайнер россия узбекистан первое место санкт-петербург камолова