https://uz.sputniknews.ru/20250628/krasnoyarsk-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-uzbekistan-50231504.html

В Красноярске может появиться шоурум продукции из Узбекистана

В Красноярске может появиться шоурум продукции из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В Красноярске состоялась встреча генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова и президента союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Рафаэля Шагеева.

2025-06-28T11:53+0500

2025-06-28T11:53+0500

2025-06-28T12:01+0500

россия

узбекистан

красноярск

сотрудничество

экономика

торговля

химическая промышленность

промышленность

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Красноярском крае Российской Федерации заинтересованы в создании постоянно действующего шоурума продукции из Узбекистана, который будет ориентирован как на розничные, так и на оптовые продажи, сообщает ИА "Дунё".Этот вопрос обсудили на встрече в Красноярске генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров и президент союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Рафаэль Шагеев.В ходе встречи стороны детально рассмотрели ключевые направления сотрудничества в торгово-экономической сфере между Красноярским краем и Узбекистаном.Глава палаты отметил заинтересованность красноярских компаний в импорте из Узбекистана оборудования и материалов для текстильной промышленности, росте поставок узбекского текстиля и текстильной продукции, которая пользуется повышенным спросом на всей территории края.Речь также шла о взаимодействии с Узбекистаном в горнорудной сфере, цветной металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности.В этой связи российская сторона приняла предложение Генерального консульства об организации в августе 2025 года специальной бизнес-миссии красноярских предпринимателей в Узбекистан. Они посетят Алмалыкский горно-металлургический комбинат, а также города Чирчик, Самарканд и Фергану.По итогам встречи стороны договорились организовать в сентябре этого года в Красноярске бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Самаркандской, Ферганской и Сурхандарьинской областей, а также красноярских предпринимателей.

https://uz.sputniknews.ru/20250627/krasnoyarsk-otkroyut-logisticheskiy-tsentr-dlya-fruktov-ovoschey-iz-uzbekistana-50206013.html

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