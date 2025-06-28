https://uz.sputniknews.ru/20250628/krasnoyarsk-torgovo-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-uzbekistan-50231504.html
В Красноярске может появиться шоурум продукции из Узбекистана
В Красноярске может появиться шоурум продукции из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В Красноярске состоялась встреча генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова и президента союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Рафаэля Шагеева.
2025-06-28T11:53+0500
2025-06-28T11:53+0500
2025-06-28T12:01+0500
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бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Красноярском крае Российской Федерации заинтересованы в создании постоянно действующего шоурума продукции из Узбекистана, который будет ориентирован как на розничные, так и на оптовые продажи, сообщает ИА "Дунё".Этот вопрос обсудили на встрече в Красноярске генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров и президент союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Рафаэль Шагеев.В ходе встречи стороны детально рассмотрели ключевые направления сотрудничества в торгово-экономической сфере между Красноярским краем и Узбекистаном.Глава палаты отметил заинтересованность красноярских компаний в импорте из Узбекистана оборудования и материалов для текстильной промышленности, росте поставок узбекского текстиля и текстильной продукции, которая пользуется повышенным спросом на всей территории края.Речь также шла о взаимодействии с Узбекистаном в горнорудной сфере, цветной металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности.В этой связи российская сторона приняла предложение Генерального консульства об организации в августе 2025 года специальной бизнес-миссии красноярских предпринимателей в Узбекистан. Они посетят Алмалыкский горно-металлургический комбинат, а также города Чирчик, Самарканд и Фергану.По итогам встречи стороны договорились организовать в сентябре этого года в Красноярске бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Самаркандской, Ферганской и Сурхандарьинской областей, а также красноярских предпринимателей.
https://uz.sputniknews.ru/20250627/krasnoyarsk-otkroyut-logisticheskiy-tsentr-dlya-fruktov-ovoschey-iz-uzbekistana-50206013.html
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красноярск узбекистан сотрудничество торговля экономика шоурум
красноярск узбекистан сотрудничество торговля экономика шоурум
В Красноярске может появиться шоурум продукции из Узбекистана
11:53 28.06.2025 (обновлено: 12:01 28.06.2025)
В Красноярске состоялась встреча генерального консула Узбекистана в Новосибирске Аслама Акбарова и президента союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Рафаэля Шагеева.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Красноярском крае Российской Федерации заинтересованы в создании постоянно действующего шоурума продукции из Узбекистана, который будет ориентирован как на розничные, так и на оптовые продажи, сообщает ИА "Дунё".
Этот вопрос обсудили на встрече в Красноярске генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров и президент союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Рафаэль Шагеев.
В ходе встречи стороны детально рассмотрели ключевые направления сотрудничества в торгово-экономической сфере между Красноярским краем и Узбекистаном.
Глава палаты отметил заинтересованность красноярских компаний в импорте из Узбекистана оборудования и материалов для текстильной промышленности, росте поставок узбекского текстиля и текстильной продукции, которая пользуется повышенным спросом на всей территории края.
"Российская сторона также предложила рассмотреть проект по созданию постоянно действующего шоу-рума продукции из Узбекистана в Красноярске, ориентированного как на розничные, так и на оптовые продажи. При этом "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" Красноярска готова также создать при шоуруме постоянный склад готовой продукции", – отметили в агентстве.
Речь также шла о взаимодействии с Узбекистаном в горнорудной сфере, цветной металлургии, химической и деревообрабатывающей промышленности.
В этой связи российская сторона приняла предложение Генерального консульства об организации в августе 2025 года специальной бизнес-миссии красноярских предпринимателей в Узбекистан. Они посетят Алмалыкский горно-металлургический комбинат, а также города Чирчик, Самарканд и Фергану.
По итогам встречи стороны договорились организовать в сентябре этого года в Красноярске бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Самаркандской, Ферганской и Сурхандарьинской областей, а также красноярских предпринимателей.