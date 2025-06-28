https://uz.sputniknews.ru/20250628/nauchilis-sostavlyat-zaprosy-dlya-neyrosetey-jurnalist-ruz-obuchenie-moskva-50232280.html

"Научились составлять запросы для нейросетей" – журналист из РУз об обучении в Москве

"Научились составлять запросы для нейросетей" – журналист из РУз об обучении в Москве

Sputnik Узбекистан

Участники "SputnikPro на Зубовском" освоили ИИ-инструменты и создали Telegram-каналы под руководством российских медиаспециалистов.

2025-06-28T12:55+0500

2025-06-28T12:55+0500

2025-06-28T13:10+0500

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​ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Михаил Воробьев. Журналисты из шести стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня". С 23 по 27 июня они участвовали в десятом модуле программы просветительского проекта "SputnikPro на Зубовском". В столицу приехали 12 человек – из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. С участниками работали специалисты Sputnik и РИА Новости. Они делились практическими знаниями — как вести Telegram-каналы, продвигать контент в соцсетях, использовать нейросети и другие современные инструменты при создании материалов. Особое внимание было уделено работе в Telegram. Журналистам объяснили, как выбрать тему канала, сформулировать идею, подобрать удачное название, писать посты, обрабатывать изображения и видео. Обсуждались частые ошибки — перегруженность текстов, канцеляризмы. Полученные знания сразу применялись на практике. Участники разделились на группы и создали собственные Telegram-каналы. Каждая команда разрабатывала концепцию, подбирала материалы, публиковала посты и отслеживала статистику просмотров. В финальный день обучения они вместе со специалистами Sputnik подробно разобрали запущенные проекты, отметили их сильные и слабые места. Отдельные занятия были посвящены мультимедийному контенту. Журналисты осваивали работу в виртуальной студии, учились монтировать видео, тестировали функции искусственного интеллекта в подготовке материалов. Им показали, как использовать для этого как смартфон, так и профессиональные программы на компьютере. В программу вошли лекции о работе с героями и спикерами, подготовке интервью, задачах продюсера. Участникам рассказали и о правовых аспектах профессии. Своим опытом с участниками поделился один из военных корреспондентов РИА Новости. Он рассказал, с какими задачами сталкивается репортер на передовой, как соблюдается безопасность. Также слушатели прошли курс по фотожурналистике и увидели, как внедряются VR-технологии в медиасреду. Однако, по мнению Джеймса Али, самой полезной была лекция по сторителлингу. Отдельным пунктом программы стала экскурсия по агентству. Участники увидели, как устроен головной офис медиагруппы "Россия сегодня", познакомились с его внутренней структурой и рабочими процессами. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Благодыренко отметил, что курс построен на живом опыте. Он подчеркнул, что такие специалисты могут подсказать то, чего не найдешь в интернете и не услышишь на классической учебе. По его словам, это делает программу особенно полезной для тех, кто работает в быстро меняющейся информационной среде. В свободное от занятий время участники гуляли по Москве, делились историями, рассказывали о ситуации в своих странах и обсуждали профессиональные реалии. Программа позволила не только получить новые знания, но и наладить живое общение, обменяться опытом, завести полезные контакты. Учебная неделя завершилась вручением сертификатов каждому участнику.

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