"Научились составлять запросы для нейросетей" – журналист из РУз об обучении в Москве
12:55 28.06.2025 (обновлено: 13:10 28.06.2025)
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
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Участники "SputnikPro на Зубовском" освоили ИИ-инструменты и создали Telegram-каналы под руководством российских медиаспециалистов.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Михаил Воробьев. Журналисты из шести стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
С 23 по 27 июня они участвовали в десятом модуле программы просветительского проекта "SputnikPro на Зубовском". В столицу приехали 12 человек – из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
С участниками работали специалисты Sputnik и РИА Новости. Они делились практическими знаниями — как вести Telegram-каналы, продвигать контент в соцсетях, использовать нейросети и другие современные инструменты при создании материалов.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Особое внимание было уделено работе в Telegram. Журналистам объяснили, как выбрать тему канала, сформулировать идею, подобрать удачное название, писать посты, обрабатывать изображения и видео. Обсуждались частые ошибки — перегруженность текстов, канцеляризмы.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Полученные знания сразу применялись на практике. Участники разделились на группы и создали собственные Telegram-каналы. Каждая команда разрабатывала концепцию, подбирала материалы, публиковала посты и отслеживала статистику просмотров. В финальный день обучения они вместе со специалистами Sputnik подробно разобрали запущенные проекты, отметили их сильные и слабые места.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Отдельные занятия были посвящены мультимедийному контенту. Журналисты осваивали работу в виртуальной студии, учились монтировать видео, тестировали функции искусственного интеллекта в подготовке материалов. Им показали, как использовать для этого как смартфон, так и профессиональные программы на компьютере.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
"Мы научились правильно составлять запросы для фото- и видеогенерации: эти знания точно пригодятся мне в работе", - поделился с корреспондентом Sputnik редактор новостного агентства UzNews Джеймс Али.
В программу вошли лекции о работе с героями и спикерами, подготовке интервью, задачах продюсера. Участникам рассказали и о правовых аспектах профессии. Своим опытом с участниками поделился один из военных корреспондентов РИА Новости. Он рассказал, с какими задачами сталкивается репортер на передовой, как соблюдается безопасность.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Также слушатели прошли курс по фотожурналистике и увидели, как внедряются VR-технологии в медиасреду. Однако, по мнению Джеймса Али, самой полезной была лекция по сторителлингу.
"Мы узнали, что у каждой истории должна быть определенная структура, которой мы должны придерживаться, а также то, что повествование должно быть линейным – от прошлого к будущему", - пояснил он.
Отдельным пунктом программы стала экскурсия по агентству. Участники увидели, как устроен головной офис медиагруппы "Россия сегодня", познакомились с его внутренней структурой и рабочими процессами. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Благодыренко отметил, что курс построен на живом опыте.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
"Мы стараемся в качестве лекторов выбирать людей, которые работают здесь каждый день. Наша задача — поменьше теоретиков и побольше практиков. Потому что мы знаем, что интересует людей в первую очередь: как быстрее получить аудиторию, подписчиков, продвинуться в соцсетях", — сказал он.
Он подчеркнул, что такие специалисты могут подсказать то, чего не найдешь в интернете и не услышишь на классической учебе. По его словам, это делает программу особенно полезной для тех, кто работает в быстро меняющейся информационной среде.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
В свободное от занятий время участники гуляли по Москве, делились историями, рассказывали о ситуации в своих странах и обсуждали профессиональные реалии. Программа позволила не только получить новые знания, но и наладить живое общение, обменяться опытом, завести полезные контакты.
© SputnikЖурналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
Журналисты из стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня".
© Sputnik
Учебная неделя завершилась вручением сертификатов каждому участнику.