https://uz.sputniknews.ru/20250628/sport-drujba-otlichnoe-nastroenie-molodejnyy-sap-fest-tashkente-50241911.html

Спорт, дружба и отличное настроение: как прошел молодежный САП-фест в Ташкенте

Спорт, дружба и отличное настроение: как прошел молодежный САП-фест в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Мероприятие стало площадкой для активного отдыха, межвузовского общения и формирования единого молодежного сообщества.

2025-06-28T19:00+0500

2025-06-28T19:00+0500

2025-06-28T19:00+0500

видео

ташкент

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россотрудничество

спортсмен

день молодежи

вузы

студенты

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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Ташкенте прошел молодежный САП-фест. В нем приняли участие студенты из восьми филиалов российских вузов в Узбекистане. Мероприятие было организовано Русским домом в Ташкенте и клубом сап-серфинга Sup_go_uz в честь Дня молодежи, который ежегодно отмечается в Узбекистане 30 июня. На мероприятии побывал корреспондент Sputnik.Специальным гостем мероприятия стал Алексей Мочалов — двукратный чемпион Азиатских игр, многократный победитель Кубков мира, призер и чемпион континентальных первенств, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), обладатель почетного звания "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан", а также основатель и руководитель Sup_go_uz. Перед спуском на воду для участников был проведен небольшой инструктаж, во время которого они узнали о правилах технической безопасности и управления сапом, а также об основах этого вида спорта. Кстати, каждый сап весит от 7 до 10 килограмм и может выдержать человека весом до 150 кг. Алексей Мочалов добавил, что большая подготовка для того, чтобы попробовать себя в сап-серфинге, не нужна. А канал Анхор, заплыв по акватории которого ожидал участников, спортсмен, шутя, назвал "9+", так как проплыть тут сможет даже ребенок девяти лет. Общая дистанция заплыва составила порядка трех километров. Несмотря на то, что среди участников САП-феста было мало тех, кто уже стоял на доске прежде, получилось у них вполне неплохо! И впечатлений было у всех очень много. Молодежный сап-фест стал отличной площадкой для активного отдыха, а также межвузовского общения и формирования единого молодежного сообщества. Подробно о мероприятии – в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

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