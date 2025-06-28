Спорт, дружба и отличное настроение: как прошел молодежный САП-фест в Ташкенте
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Мероприятие стало площадкой для активного отдыха, межвузовского общения и формирования единого молодежного сообщества.
ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Ташкенте прошел молодежный САП-фест. В нем приняли участие студенты из восьми филиалов российских вузов в Узбекистане. Мероприятие было организовано Русским домом в Ташкенте и клубом сап-серфинга Sup_go_uz в честь Дня молодежи, который ежегодно отмечается в Узбекистане 30 июня. На мероприятии побывал корреспондент Sputnik.
Специальным гостем мероприятия стал Алексей Мочалов — двукратный чемпион Азиатских игр, многократный победитель Кубков мира, призер и чемпион континентальных первенств, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), обладатель почетного звания "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан", а также основатель и руководитель Sup_go_uz.
"Мы занимаемся популяризацией сап-серфинга. Это новое направление в нашей стране. Во всем мире уже культивируют этот вид спорта, а у нас он только-только начинается. Два года назад мы основали здесь школу сап-серфинга — наш клуб. Проводим также соревнования. Наша основная цель — привлечь как можно больше молодежи, как можно больше людей заниматься активными видами отдыха, чем и является сап-серфинг. В чем его сила? В том, что заниматься им может практически каждый: от мала до велика", — рассказал он.
Перед спуском на воду для участников был проведен небольшой инструктаж, во время которого они узнали о правилах технической безопасности и управления сапом, а также об основах этого вида спорта. Кстати, каждый сап весит от 7 до 10 килограмм и может выдержать человека весом до 150 кг.
Алексей Мочалов добавил, что большая подготовка для того, чтобы попробовать себя в сап-серфинге, не нужна. А канал Анхор, заплыв по акватории которого ожидал участников, спортсмен, шутя, назвал "9+", так как проплыть тут сможет даже ребенок девяти лет. Общая дистанция заплыва составила порядка трех километров. Несмотря на то, что среди участников САП-феста было мало тех, кто уже стоял на доске прежде, получилось у них вполне неплохо! И впечатлений было у всех очень много.
"Я впервые попробовала покататься на сапе, мне очень сильно понравилось. Когда ты пробуешь что-то впервые, это очень сильно запоминается. И поэтому скорее всего я в дальнейшем буду хотя бы иногда приходить сюда кататься. Когда Россотрудничество устраивает различные мероприятия, это очень помогает сдружиться, потому что много студентов приезжает и много новых интересных людей, с кем можно познакомиться, узнать какую-то информацию", — поделилась студентка филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте Элина Першина.
"Впечатления просто незабываемые. Особенно, когда выходишь на воду, чувствуется, что вот-вот упадешь, но со временем привыкаешь. Это было классно. Мне очень понравилось", — добавил студент филиала КФУ в Джизаке Дмитрий Шишнёв.
Молодежный сап-фест стал отличной площадкой для активного отдыха, а также межвузовского общения и формирования единого молодежного сообщества.
Подробно о мероприятии – в видео Sputnik Узбекистан.