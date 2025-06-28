https://uz.sputniknews.ru/20250628/uzbekistan-arestovannye-litsa-budut-proxodit-obyazatelnyy-meditsinskiy-osmotr-v-sizo-50241659.html

В Узбекистане арестованные лица будут проходить обязательный медицинский осмотр в СИЗО

В Узбекистане арестованные лица будут проходить обязательный медицинский осмотр в СИЗО

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане принят закон, направленный на предупреждение случаев применения пыток в отношении лиц, заключенных под стражу. Он предусматривает обязательный медосмотр арестованных при поступлении в следственный изолятор и фиксацию обнаруженных телесных повреждений.

2025-06-28T17:55+0500

2025-06-28T17:55+0500

2025-06-28T18:17+0500

узбекистан

сизо

медосмотр

пытки

новый закон

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ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Узбекистане арестованным гражданам будут проводить обязательный медосмотр в здании СИЗО, а всю информацию о телесных повреждениях будут сразу передавать в прокуратуру. Об этом сообщили в Минюсте республики.В Узбекистане приняли закон, направленный на предупреждение случаев применения пыток в отношении лиц, заключенных под стражу. Документом предусматривается, что граждане перед помещением в следственный изолятор будут проходить обязательный медицинский осмотр в самом СИЗО.Осмотр будет проводиться в течение двух часов с момента доставки арестованного в СИЗО. В медосмотре по желанию может участвовать адвокат заключенного под стражу. По результатам осмотра будет предоставлена соответствующая медицинская справка.Отмечается, что все обнаруженные у арестованного телесные повреждения, травмы или раны будут фиксироваться. Информацию о них будут передавать в органы прокуратуры.

https://uz.sputniknews.ru/20241217/osujdennym-uzbekistantsam-dadut-pravo-obschatsya-s-blizkimi-po-videosvyazi-47152422.html

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узбекистан арестованные обязательный медицинский осмотр сизо прокуратура