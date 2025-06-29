https://uz.sputniknews.ru/20250629/mirziyoyev-gurbanguuly-berdymuxamedov-telefonnyy-razgovor-50253163.html
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым —что обсудили
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым —что обсудили
Sputnik Узбекистан
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты 29 июня отмечает 68-летие
2025-06-29T17:31+0500
2025-06-29T17:31+0500
2025-06-29T17:31+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
гурбангулы бердымухамедов
день рождения
поздравление
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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а братскому народу Туркменистана — мира и процветания.Он подчеркнул личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление и устойчивое развитие современного Туркменистана, повышение международного авторитета страны, а также укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.В свою очередь, Национальный лидер туркменского народа передал президенту Узбекистана приветствия туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.Стороны отметили достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двустороннего сотрудничества, тесные и плодотворные межведомственные контакты, рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию важных проектов кооперации, активный культурно-гуманитарный обмен.Также они обсудили вопросы регионального взаимодействия, включая подготовку к предстоящей в сентябре этого года седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
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шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор
шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор
Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым —что обсудили
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты 29 июня отмечает 68-летие.
ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, сообщает
пресс-служба главы государства.
Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а братскому народу Туркменистана — мира и процветания.
Он подчеркнул личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление и устойчивое развитие современного Туркменистана, повышение международного авторитета страны, а также укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
В свою очередь, Национальный лидер туркменского народа передал президенту Узбекистана приветствия туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.
Стороны отметили достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двустороннего сотрудничества, тесные и плодотворные межведомственные контакты, рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию важных проектов кооперации, активный культурно-гуманитарный обмен.
Также они обсудили вопросы регионального взаимодействия, включая подготовку к предстоящей в сентябре этого года седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.