https://uz.sputniknews.ru/20250629/mirziyoyev-gurbanguuly-berdymuxamedov-telefonnyy-razgovor-50253163.html

Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым —что обсудили

Шавкат Мирзиёев созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым —что обсудили

Sputnik Узбекистан

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты 29 июня отмечает 68-летие

2025-06-29T17:31+0500

2025-06-29T17:31+0500

2025-06-29T17:31+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

гурбангулы бердымухамедов

день рождения

поздравление

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ТАШКЕНТ, 29 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Мирзиёев пожелал собеседнику крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а братскому народу Туркменистана — мира и процветания.Он подчеркнул личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в становление и устойчивое развитие современного Туркменистана, повышение международного авторитета страны, а также укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.В свою очередь, Национальный лидер туркменского народа передал президенту Узбекистана приветствия туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.Стороны отметили достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень двустороннего сотрудничества, тесные и плодотворные межведомственные контакты, рост объемов товарооборота и грузоперевозок, реализацию важных проектов кооперации, активный культурно-гуманитарный обмен.Также они обсудили вопросы регионального взаимодействия, включая подготовку к предстоящей в сентябре этого года седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

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шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор