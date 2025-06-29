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Врач: Вся правда о ранних арбузах
Врач: Вся правда о ранних арбузах
Sputnik Узбекистан
Диетолог предупредила о рисках употребления ранних арбузов
2025-06-29T22:02+0500
2025-06-29T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
арбуз
удобрения
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Арбузы лучше покупать в сезон – в июле-августе, ранние сорта зачастую выращивают с использованием азотных удобрений – нитратов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.Она также предупредила, что угрозу для здоровья представляют не наличие нитратов в ранних сортах арбузов т, а условия хранения и употребления ягод.Диетолог дала рекомендации по выбору арбузов.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/10-tysyach-shagov-ejednevno-polza-50159506.html
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врач диетолог арбузы риски
врач диетолог арбузы риски

Врач: Вся правда о ранних арбузах

22:02 29.06.2025
© SputnikАрбузы и дыни
Арбузы и дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2025
© Sputnik
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Диетолог предупредила о рисках употребления ранних арбузов.
Арбузы лучше покупать в сезон – в июле-августе, ранние сорта зачастую выращивают с использованием азотных удобрений – нитратов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
"Нитраты могут переходить в нитриты и блокировать перенос кислорода в организме, то есть гемоглобин переводится в его другую форму –метгемоглобин. И тут, конечно, возникают опасность гипоксии тканей. А также нитраты переходят в нитрозамины, и это уже канцерогены. Вот этого мы боимся в нитратах", – пояснила специалист.
Она также предупредила, что угрозу для здоровья представляют не наличие нитратов в ранних сортах арбузов т, а условия хранения и употребления ягод.
"Арбузы должны храниться должным образом. То есть у продавца должны быть соответствующие документы. Все должно говорить о том, что это точка не стихийная. Чаще всего люди получают отравление даже не от нитратов, а от неправильного употребления. Арбузы лежат на земле, потом они проходят через много рук. И если его недостаточно хорошо помыть, то грязь может попасть на мякоть", – предупредила врач.
Диетолог дала рекомендации по выбору арбузов.
"Лучше выбирать не самый большой арбуз. Он не должен быть слишком блестящим. Далее хвостик у спелого арбуза должен быть сухим. Когда мы разрезаем арбуз, цвет не должен быть слишком малиновым и даже синюшным, прожилки не должны быть желтыми. И пахнуть плод должен арбузом. Ну и в любом случае, даже если мы едим арбуз, не нужно выгрызать его до корки, потому что нитраты как раз сосредоточены в самой корке", – резюмировала Елена Соломатина.
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