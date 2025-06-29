Врач: Вся правда о ранних арбузах
© SputnikАрбузы и дыни
© Sputnik
Подписаться
Диетолог предупредила о рисках употребления ранних арбузов.
Арбузы лучше покупать в сезон – в июле-августе, ранние сорта зачастую выращивают с использованием азотных удобрений – нитратов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.
"Нитраты могут переходить в нитриты и блокировать перенос кислорода в организме, то есть гемоглобин переводится в его другую форму –метгемоглобин. И тут, конечно, возникают опасность гипоксии тканей. А также нитраты переходят в нитрозамины, и это уже канцерогены. Вот этого мы боимся в нитратах", – пояснила специалист.
Она также предупредила, что угрозу для здоровья представляют не наличие нитратов в ранних сортах арбузов т, а условия хранения и употребления ягод.
"Арбузы должны храниться должным образом. То есть у продавца должны быть соответствующие документы. Все должно говорить о том, что это точка не стихийная. Чаще всего люди получают отравление даже не от нитратов, а от неправильного употребления. Арбузы лежат на земле, потом они проходят через много рук. И если его недостаточно хорошо помыть, то грязь может попасть на мякоть", – предупредила врач.
Диетолог дала рекомендации по выбору арбузов.
"Лучше выбирать не самый большой арбуз. Он не должен быть слишком блестящим. Далее хвостик у спелого арбуза должен быть сухим. Когда мы разрезаем арбуз, цвет не должен быть слишком малиновым и даже синюшным, прожилки не должны быть желтыми. И пахнуть плод должен арбузом. Ну и в любом случае, даже если мы едим арбуз, не нужно выгрызать его до корки, потому что нитраты как раз сосредоточены в самой корке", – резюмировала Елена Соломатина.