Врач: Вся правда о ранних арбузах

"Лучше выбирать не самый большой арбуз. Он не должен быть слишком блестящим. Далее хвостик у спелого арбуза должен быть сухим. Когда мы разрезаем арбуз, цвет не должен быть слишком малиновым и даже синюшным, прожилки не должны быть желтыми. И пахнуть плод должен арбузом. Ну и в любом случае, даже если мы едим арбуз, не нужно выгрызать его до корки, потому что нитраты как раз сосредоточены в самой корке", – резюмировала Елена Соломатина.