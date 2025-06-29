https://uz.sputniknews.ru/20250629/uzbekistan-airways-vozobnovit-pryamye-reysy-iz-tashkenta-v-tel-aviv-50251635.html

Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив — дата

Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив — дата

Sputnik Узбекистан

С 16 июня национальная авиакомпания Узбекистана приостановила выполнение рейсов по данному маршруту в связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в Международном аэропорту Тель-Авива.

2025-06-29T18:00+0500

2025-06-29T18:00+0500

2025-06-29T18:00+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

рейсы

ташкент

израиль

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив с 1 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Актуальную информацию всегда можно получить через официальные Telegram-каналы и социальных сетях авиакомпании, добавили в пресс-службе.Напомним, что Uzbekistan Airways приостановила выполнение рейсов Ташкент - Тель-Авив – Ташкент с 16 по 30 июня 2025-го в связи с введенными ограничениями по использованию воздушного пространства в Международном аэропорту Тель-Авива.Пассажиры отмененных рейсов могли обратиться за вынужденным возвратом средств или перебронировать приобретенные ранее авиабилеты на более поздние даты.

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