https://uz.sputniknews.ru/20250629/uzbekistan-airways-vozobnovit-pryamye-reysy-iz-tashkenta-v-tel-aviv-50251635.html
Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив — дата
Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив — дата
Sputnik Узбекистан
С 16 июня национальная авиакомпания Узбекистана приостановила выполнение рейсов по данному маршруту в связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в Международном аэропорту Тель-Авива.
2025-06-29T18:00+0500
2025-06-29T18:00+0500
2025-06-29T18:00+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
рейсы
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив с 1 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Актуальную информацию всегда можно получить через официальные Telegram-каналы и социальных сетях авиакомпании, добавили в пресс-службе.Напомним, что Uzbekistan Airways приостановила выполнение рейсов Ташкент - Тель-Авив – Ташкент с 16 по 30 июня 2025-го в связи с введенными ограничениями по использованию воздушного пространства в Международном аэропорту Тель-Авива.Пассажиры отмененных рейсов могли обратиться за вынужденным возвратом средств или перебронировать приобретенные ранее авиабилеты на более поздние даты.
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uzbekistan airways рейсы ташкент тель-авив
uzbekistan airways рейсы ташкент тель-авив
Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив — дата
С 16 июня национальная авиакомпания Узбекистана приостановила выполнение рейсов по данному маршруту в связи с ограничениями по использованию воздушного пространства в Международном аэропорту Тель-Авива.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Uzbekistan Airways возобновит прямые рейсы из Ташкента в Тель-Авив с 1 июля, сообщает
пресс-служба авиаперевозчика.
“Uzbekistan Airways информирует, что, начиная с 1 июля 2025 года рейсы по маршруту Ташкент – Тель-Авив – Ташкент будут выполняться в штатном режиме”, — говорится в сообщении.
Актуальную информацию всегда можно получить через официальные Telegram-каналы и социальных сетях авиакомпании, добавили в пресс-службе.
Напомним, что Uzbekistan Airways приостановила
выполнение рейсов Ташкент - Тель-Авив – Ташкент с 16 по 30 июня 2025-го в связи с введенными ограничениями по использованию воздушного пространства в Международном аэропорту Тель-Авива.
Пассажиры отмененных рейсов могли обратиться за вынужденным возвратом средств или перебронировать приобретенные ранее авиабилеты на более поздние даты.