https://uz.sputniknews.ru/20250615/uzbekistan-airways-priostanovila-vypolnenie-reysov-tashkent---tel-aviv---tashkent--49931782.html

Uzbekistan Airways приостановила полеты из Ташкента в Тель-Авив

Uzbekistan Airways приостановила полеты из Ташкента в Тель-Авив

Sputnik Узбекистан

Пассажирам отмененных предлагают вернуть деньги или перебронировать приобретенные ранее авиабилеты на более поздние даты

2025-06-15T11:00+0500

2025-06-15T11:00+0500

2025-06-15T11:57+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

рейсы

ташкент

израиль

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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Uzbekistan Airways приостановила выполнение рейсов Ташкент - Тель-Авив – Ташкент. Пресс-служба авиаперевозчика опубликовала срочное информационное сообщение для пассажиров рейсов, следующих из Ташкента в Тель-Авив и обратно.Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться за вынужденным возвратом средств или перебронировать приобретенные ранее авиабилеты на более поздние даты, добавили в пресс-службе.Посольство Узбекистана в Израиле просит сограждан не выходить на улицу без необходимостиТакже в Uzbekistan Airways принесли извинения за неудобства и выразили надежду на понимание.Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля.Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.

https://uz.sputniknews.ru/20250615/49932671.html

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