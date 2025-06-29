В Узбекистане лауреаты госпремии “Мард Углон” получат более 18 млн сумов
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лауреатами премии стали 28 молодых людей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Соответствующее постановление подписал президент РУз.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане лауреаты государственной премии “Мард Углон” получат более 18 млн сумов. Это определено в постановлении президента РУз Шавката Мирзиёева.
“Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии "Мард углон" денежного вознаграждения в размере 50-кратной базовой расчетной величины”, — говорится в сообщении.
Данную премию вручают за особые достижения в области науки, образования, культуры, литературы, искусства, спорта, в военной службе и деятельности правоохранительных органов.
Ее лауреатами в этом году стали 28 юношей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента:
1.Хожабеков Батирбек Жолмурзаевич — инструктор спортивной группы войсковой части Управления по Республике Каракалпакстан Национальной гвардии РУз (Каракалпакстан);
2.Эшниязов Ислам Сапарбаевич — мастер сцены Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха (Каракалпакстан);
3.Нумонжонов Мухиддин Гуломжон угли — ассистент кафедры биологической химии Андижанского государственного медицинского института (Андижанская область);
4.Саттаров Акмалжон Туравой угли — преподаватель направления исполнительства на духовых и ударных инструментах Андижанской специализированной школы искусств (Андижанская область);
5.Ёриев Шохижахон Уткир угли — студент 4-го курса Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби (Бухарская область);
6.Рашидов Улугбек Уктамович — ученик 10-го класса Республиканского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта (Бухарская область);
7.Маматкаримов Даврон Абдурашид угли — специалист группы войсковой части Минобороны Узбекистана (Джизакская область);
8.Суннатов Кудратулла Сундоркул угли — студент 4-го курса Джизакского филиала Национального университета Узбекистана (Джизакская область);
9.Каримов Даврон Камолиддин угли — артист коллектива хора Государственной филармонии Узбекистана (Кашкадарьинская область);
10.Мухитдинов Бобур Анварович — инструктор-спасатель Республиканского спасательного центра специального назначения МЧС Узбекистана (Кашкадарьинская область);
11.Бахтиёров Фахриёр Акромжон угли — магистрант 1-го курса Университета общественной безопасности РУз (Навоийская область);
12.Ережепбаев Куанишбек Турсунович — магистрант 1-го курса Ташкентского государственного медицинского университета (Навоийская область);
13.Рахимов Файзулло Хусанбой угли — докторант Наманганского государственного технического университета (Наманганская область);
14.Сотволдиев Жамшидбек Фарходжон угли — военнослужащий Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз (Наманганская область);
15.Тошбеков Санжар Исомиддин угли — корректор журнала "Маънавий хает" (Самаркандская область);
16.Хакимов Феруз Хуршид угли — магистрант 1-го курса Университета мировой экономики и дипломатии (Самаркандская область);
17.Клешко Михаил Сергеевич — студент 2-го курса Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (Сырдарьинская область);
18.Усмонов Азизбек Абдумурод угли — студент 4-го курса Государственной консерватории Узбекистана (Сырдарьинская область);
19.Жандреев Шермухаммад Мамаражаб угли — старший специалист мобильного отряда оперативного назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области (Сурхандарьинская область);
20.Кудратиллаев Парвез Камол угли — студент 2-го курса Национального университета Узбекистана (Сурхандарьинская область);
21.Алиев Муроджон Анвар угли — преподаватель класса бахши детской школы музыки и искусств №29 Паркентского района (Ташкентская область);
22.Эгамбердиев Мухаммадиброхим Бакожон угли — студент 2-го курса Ташкентского государственного медицинского университета (Ташкентская область);
23.Шерматов Кобилжон Отакузи угли - корреспондент газеты "Янги Фаргона" (Ферганская область);
24.Худобердиев Шавкатжон Нурмат угли — базовый докторант Ташкентского государственного технического университета (Ферганская область);
25.Умирбоев Алибек Жавлонбек угли — студент 1-го курса Университета "Янги Узбекистон" (Хорезмская область);
26.Эгамбердиев Максадбек Бахтиёр угли — ученик 11-го класса специализированной школы Багатского района (Хорезмская область);
27.Мухаммадов Миржахон Мухаммаджон угли — ученик 11-го класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сино города Ташкента (город Ташкент);
28.Носиров Жахонгир Мансур угли —член Союза журналистов Узбекистана, журналист (город Ташкент);
Для справки: 1 БРВ равен сегодня 375 000 сумов.