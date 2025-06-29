https://uz.sputniknews.ru/20250629/uzbekistan-laureaty-gospremii-mard-uglon-50247853.html

В Узбекистане лауреаты госпремии “Мард Углон” получат более 18 млн сумов

В Узбекистане лауреаты госпремии “Мард Углон” получат более 18 млн сумов

Sputnik Узбекистан

Лауреатами премии стали 28 молодых людей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Соответствующее постановление подписал президент РУз

2025-06-29T13:25+0500

2025-06-29T13:25+0500

2025-06-29T13:25+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

премия

молодежь

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистане лауреаты государственной премии “Мард Углон” получат более 18 млн сумов. Это определено в постановлении президента РУз Шавката Мирзиёева.Данную премию вручают за особые достижения в области науки, образования, культуры, литературы, искусства, спорта, в военной службе и деятельности правоохранительных органов.Ее лауреатами в этом году стали 28 юношей из Каракалпакстана, областей и города Ташкента:Для справки: 1 БРВ равен сегодня 375 000 сумов.

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