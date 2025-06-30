https://uz.sputniknews.ru/20250630/eaeu-uglubleniye-integratsiya-biznesa-50260118.html
Министр ЕЭК: Мы продолжим создавать условия для углубления интеграции бизнеса стран ЕАЭС
Министр ЕЭК: Мы продолжим создавать условия для углубления интеграции бизнеса стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В Минске обсудили приоритетные треки диалога Комиссии с бизнес-сообществом
2025-06-30T13:20+0500
2025-06-30T13:20+0500
2025-06-30T13:20+0500
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еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
бизнес
интеграция
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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Мы продолжим создавать условия для углубления интеграции бизнеса стран Союза, заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на заседании Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.Участники заседания, прошедшего в Минске, обсудили повышение информированности бизнеса о промышленной политике ЕАЭС, защиту прав предпринимателей и совершенствование регуляторных механизмов. Особое внимание уделили расширению процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ).Как отмечалось, заинтересованность бизнеса в ОРВ способствовала развитию этого инструмента в рамках ЕАЭС. С февраля 2024-го процедура ОРВ распространяется на проекты международных договоров Союза, также внедрена оценка фактического воздействия (ОФВ) в отношении уже действующих решений ЕЭК. Состоявшийся диалог между бизнесом и регуляторами укрепит механизмы взаимодействия в ЕАЭС, углубит интеграционные процессы и расширит экономическое сотрудничество с ключевыми партнерами, подчеркнули в ЕЭК.
https://uz.sputniknews.ru/20250629/eaeu-tovary-markirovka-effektivnost-50245772.html
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министр еэк интеграция бизнес еаэс
министр еэк интеграция бизнес еаэс
Министр ЕЭК: Мы продолжим создавать условия для углубления интеграции бизнеса стран ЕАЭС
В Минске обсудили приоритетные треки диалога Комиссии с бизнес-сообществом.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik.
Мы продолжим создавать условия для углубления интеграции бизнеса стран Союза, заявил
министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на заседании Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.
Участники заседания, прошедшего в Минске, обсудили повышение информированности бизнеса о промышленной политике ЕАЭС, защиту прав предпринимателей и совершенствование регуляторных механизмов. Особое внимание уделили расширению процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ).
Как отмечалось, заинтересованность бизнеса в ОРВ способствовала развитию этого инструмента в рамках ЕАЭС. С февраля 2024-го процедура ОРВ распространяется на проекты международных договоров Союза, также внедрена оценка фактического воздействия (ОФВ) в отношении уже действующих решений ЕЭК.
"Результаты обсуждения дадут новый импульс нашей работе в приоритетных направлениях. Мы продолжим создавать условия для углубления интеграции бизнеса стран ЕАЭС, обеспечивая сбалансированное регулирование предпринимательской деятельности", — отметил Бахыт Султанов.
Состоявшийся диалог между бизнесом и регуляторами укрепит механизмы взаимодействия в ЕАЭС, углубит интеграционные процессы и расширит экономическое сотрудничество с ключевыми партнерами, подчеркнули в ЕЭК.