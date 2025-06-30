https://uz.sputniknews.ru/20250630/krasnoye-myaso-vred-50255199.html
Не сам продукт, а его количество: врач рассказала о вреде красного мяса
Не сам продукт, а его количество: врач рассказала о вреде красного мяса
Sputnik Узбекистан
Постоянное потребление жирного мяса способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний
2025-06-30T22:05+0500
2025-06-30T22:05+0500
2025-06-30T22:05+0500
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Красное мясо может оказывать отрицательное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.Она предупредила, что регулярное потребление жирных сортов мяса провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца.Поэтому лучше выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи, заключила Анна Лозикова.
https://uz.sputniknews.ru/20250629/ranniye-arbuzy-risk-upotrebleniya-50247211.html
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мясо вред врач заболевания
мясо вред врач заболевания
Не сам продукт, а его количество: врач рассказала о вреде красного мяса
Постоянное потребление жирного мяса способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Красное мясо может оказывать отрицательное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.
"Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления", — пояснила специалист.
Она предупредила, что регулярное потребление жирных сортов мяса провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца.
Поэтому лучше выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи, заключила Анна Лозикова.