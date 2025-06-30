https://uz.sputniknews.ru/20250630/mejdunarodnyy-festival-tsvetov-namangan-50257796.html

Международный фестиваль цветов в Намангане продлили еще на 2 недели

Международный фестиваль цветов в Намангане продлили еще на 2 недели

Sputnik Узбекистан

Изначально он должен был завершиться 29 июня. На сегодняшний день красочное мероприятие посетили более 7 млн. туристов

2025-06-30T11:00+0500

2025-06-30T11:00+0500

2025-06-30T11:00+0500

общество

узбекистан

наманганская область

фестиваль

цветы

туризм

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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Проходящий в Намангане 64-й Международный фестиваль цветов продлили еще на 2 недели, сообщает пресс-служба областной администрации.Как отмечается, число желающих посетить красочное мероприятие, особенно иностранных гостей, растет с каждым днем.С учетом мнений и предложений большого числа участников, оргкомитет мероприятия принял решение о продлении сроков его проведения еще на 2 недели.Напомним, что 64-й Международный фестиваль цветов в Намангане стартовал 25 мая.

https://uz.sputniknews.ru/20250527/pervyy-den-festival-tsvetov-namangan-svyshe-60-tysyach-inostrannyx-turistov-49555900.html

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наманганская область

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