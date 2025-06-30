https://uz.sputniknews.ru/20250630/mejdunarodnyy-festival-tsvetov-namangan-50257796.html
Международный фестиваль цветов в Намангане продлили еще на 2 недели
Международный фестиваль цветов в Намангане продлили еще на 2 недели
Sputnik Узбекистан
Изначально он должен был завершиться 29 июня. На сегодняшний день красочное мероприятие посетили более 7 млн. туристов
2025-06-30T11:00+0500
2025-06-30T11:00+0500
2025-06-30T11:00+0500
общество
узбекистан
наманганская область
фестиваль
цветы
туризм
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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Проходящий в Намангане 64-й Международный фестиваль цветов продлили еще на 2 недели, сообщает пресс-служба областной администрации.Как отмечается, число желающих посетить красочное мероприятие, особенно иностранных гостей, растет с каждым днем.С учетом мнений и предложений большого числа участников, оргкомитет мероприятия принял решение о продлении сроков его проведения еще на 2 недели.Напомним, что 64-й Международный фестиваль цветов в Намангане стартовал 25 мая.
https://uz.sputniknews.ru/20250527/pervyy-den-festival-tsvetov-namangan-svyshe-60-tysyach-inostrannyx-turistov-49555900.html
узбекистан
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фестиваль цветов наманган туристы
фестиваль цветов наманган туристы
Международный фестиваль цветов в Намангане продлили еще на 2 недели
Изначально он должен был завершиться 29 июня. На сегодняшний день красочное мероприятие посетили более 7 млн. туристов.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik
. Проходящий в Намангане 64-й Международный фестиваль цветов продлили еще на 2 недели, сообщает
пресс-служба областной администрации.
Как отмечается, число желающих посетить красочное мероприятие, особенно иностранных гостей, растет с каждым днем.
"На сегодняшний день для участия в фестивале цветов Наманган посетили более 7 миллионов туристов. Из них 712 000 приехали из зарубежных стран, 3 700 000 — из разных регионов республики, а более 2 600 000 — из всех районов области", — говорится в сообщении.
С учетом мнений и предложений большого числа участников, оргкомитет мероприятия принял решение о продлении сроков его проведения еще на 2 недели.
Напомним, что 64-й Международный фестиваль цветов в Намангане стартовал 25 мая.