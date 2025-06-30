Мирзиёев: Каждый успех нашей молодежи — это наша сила, наша надежда на будущее
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики ознакомился с молодежными проектами в различных сферах: инженерии, ИИ, альтернативной энергетики, сельского хозяйства, изобразительного искусства.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Каждый успех нашей молодежи — это наша сила, наш потенциал, наша надежда на будущее, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане широко отмечают День молодежи. Основные торжественные мероприятия прошли в Международном конгресс-центре в Ташкенте, куда прибыл глава республики, чтобы поздравить и поддержать молодежь.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер страны ознакомился с презентацией проектов, открытий и достижений молодых людей в различных сферах.
На выставке "Молодые инноваторы" представили разработки в области инженерии, цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных устройств.
Площадка "Зеленые инициативы" демонстрировала экологические проекты, а также решения в области альтернативной энергетики и сельского хозяйства.
Раздел "Креативные проекты" объединил интересные наработки в области ремесел, дизайна, изобразительного искусства, видеопроизводства и продюсерской деятельности.
На площадке "Молодежное предпринимательство и стартапы" можно было ознакомиться с успешными проектами молодых бизнесменов.
Среди них — программа “Billz” ташкентца Рустама Хамдамова, помогающая автоматизировать процессы в малом и среднем бизнесе. В проект уже вложили $6,6 млн долларов инвесторы из Великобритании, Сингапура и Турции.
Молодой фермер из Каракалпакстана Шерзод Ниязимбетов выращивает органические томаты, сушит их на солнце и экспортирует в Италию и Францию. На его предприятии работают около 200 человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Широко была представлена и Молодежная академия, созданная постановлением президента в 2019 году, объединяющая свыше 7 тыс. молодых ученых. В их числе — Сайфулло Кодиров из Ташкента, разработавший дроны, способные картографировать посевные площади и опрыскивать их с воздуха.
Уроженка Хорезма Лобар Абдуллаева создала программу "AI Scan" для диагностики онкозаболеваний с помощью искусственного интеллекта. Кумара Сагидуллаева из Каракалпакстана сконструировала мини-трактор на солнечной энергии. Обе девушки — победительницы конкурса "Цифровое поколение".
Абдулло Джамолиддинов из Ташкента изобрел автоматическую систему полива сада.
Президент пообщался с авторами разработок.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами молодых инноваторов Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Каждый успех нашей молодежи — это наша сила, наш потенциал, наша надежда на будущее. Сегодня наши дети осваивают передовые направления и опережают время. Если мы поддержим их, обеспечим качественное образование и условия для развития, они добьются еще более высоких результатов”, — подчеркнул он.
Мирзиёев поручил закрепить за молодыми изобретателями профильные министерства, а также поддержать развитие их идей.