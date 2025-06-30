https://uz.sputniknews.ru/20250630/mirziyoyev-prezentatsiya-molodejnyye-proyekty-50272115.html

Мирзиёев: Каждый успех нашей молодежи — это наша сила, наша надежда на будущее

Мирзиёев: Каждый успех нашей молодежи — это наша сила, наша надежда на будущее

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с молодежными проектами в различных сферах: инженерии, ИИ, альтернативной энергетики, сельского хозяйства, изобразительного искусства

2025-06-30T18:00+0500

2025-06-30T18:00+0500

2025-06-30T18:00+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

молодежь

день молодежи

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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Каждый успех нашей молодежи — это наша сила, наш потенциал, наша надежда на будущее, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщает пресс-служба главы государства. В Узбекистане широко отмечают День молодежи. Основные торжественные мероприятия прошли в Международном конгресс-центре в Ташкенте, куда прибыл глава республики, чтобы поздравить и поддержать молодежь.Лидер страны ознакомился с презентацией проектов, открытий и достижений молодых людей в различных сферах.На выставке "Молодые инноваторы" представили разработки в области инженерии, цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных устройств.Площадка "Зеленые инициативы" демонстрировала экологические проекты, а также решения в области альтернативной энергетики и сельского хозяйства.Раздел "Креативные проекты" объединил интересные наработки в области ремесел, дизайна, изобразительного искусства, видеопроизводства и продюсерской деятельности.На площадке "Молодежное предпринимательство и стартапы" можно было ознакомиться с успешными проектами молодых бизнесменов.Среди них — программа “Billz” ташкентца Рустама Хамдамова, помогающая автоматизировать процессы в малом и среднем бизнесе. В проект уже вложили $6,6 млн долларов инвесторы из Великобритании, Сингапура и Турции.Молодой фермер из Каракалпакстана Шерзод Ниязимбетов выращивает органические томаты, сушит их на солнце и экспортирует в Италию и Францию. На его предприятии работают около 200 человек.Широко была представлена и Молодежная академия, созданная постановлением президента в 2019 году, объединяющая свыше 7 тыс. молодых ученых. В их числе — Сайфулло Кодиров из Ташкента, разработавший дроны, способные картографировать посевные площади и опрыскивать их с воздуха.Уроженка Хорезма Лобар Абдуллаева создала программу "AI Scan" для диагностики онкозаболеваний с помощью искусственного интеллекта. Кумара Сагидуллаева из Каракалпакстана сконструировала мини-трактор на солнечной энергии. Обе девушки — победительницы конкурса "Цифровое поколение".Абдулло Джамолиддинов из Ташкента изобрел автоматическую систему полива сада.Президент пообщался с авторами разработок.Мирзиёев поручил закрепить за молодыми изобретателями профильные министерства, а также поддержать развитие их идей.

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