https://uz.sputniknews.ru/20250630/peskov-v-kieve-znayut-chto-nado-sdelat-dlya-prekrascheniya-svo-50271039.html
Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО
Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО
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Официальный представитель Кремля также сообщил, когда наступит ясность по 3 раунду переговоров с Украиной
2025-06-30T16:27+0500
2025-06-30T16:27+0500
2025-06-30T16:37+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Также Песков сообщил журналистам, что ясность по третьему раунду переговоров с Украиной наступит в ближайшее время.
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песков кремль сво украина
песков кремль сво украина
Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО
16:27 30.06.2025 (обновлено: 16:37 30.06.2025)
Официальный представитель Кремля также сообщил, когда наступит ясность по третьему раунду переговоров с Украиной.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik.
В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", — сказал он.
Также Песков сообщил журналистам, что ясность по третьему раунду переговоров с Украиной наступит в ближайшее время.