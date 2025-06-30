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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250630/peskov-v-kieve-znayut-chto-nado-sdelat-dlya-prekrascheniya-svo-50271039.html
Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО
Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля также сообщил, когда наступит ясность по 3 раунду переговоров с Украиной
2025-06-30T16:27+0500
2025-06-30T16:37+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Также Песков сообщил журналистам, что ясность по третьему раунду переговоров с Украиной наступит в ближайшее время.
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песков кремль сво украина
песков кремль сво украина

Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО

16:27 30.06.2025 (обновлено: 16:37 30.06.2025)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Официальный представитель Кремля также сообщил, когда наступит ясность по третьему раунду переговоров с Украиной.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", — сказал он.
Также Песков сообщил журналистам, что ясность по третьему раунду переговоров с Украиной наступит в ближайшее время.
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