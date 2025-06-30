https://uz.sputniknews.ru/20250630/peskov-v-kieve-znayut-chto-nado-sdelat-dlya-prekrascheniya-svo-50271039.html

Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО

Песков: В Киеве знают, что надо сделать для прекращения СВО

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля также сообщил, когда наступит ясность по 3 раунду переговоров с Украиной

2025-06-30T16:27+0500

2025-06-30T16:27+0500

2025-06-30T16:37+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Также Песков сообщил журналистам, что ясность по третьему раунду переговоров с Украиной наступит в ближайшее время.

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