https://uz.sputniknews.ru/20250630/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-port-karachi-50254789.html

Узбекистан может создать складской комплекс и логистический центр в порту Карачи

Узбекистан может создать складской комплекс и логистический центр в порту Карачи

Sputnik Узбекистан

Делегация республики обсудила с пакистанской стороной вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей

2025-06-30T09:50+0500

2025-06-30T09:50+0500

2025-06-30T09:50+0500

узбекистан

пакистан

сотрудничество

порт

логистика

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Узбекистан заинтересован в создании складского комплекса и логистического центра в пакистанском порту Карачи, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита в пакистанскую провинцию Синд посол Узбекистана Алишер Тухтаев и руководство ТПП республики встретились с администрацией порта Карачи.Гостям рассказали о работе крупных инфраструктурных объектов в порту, процессах грузоперевозок, деятельности портовых терминалов и таможенной службы.Стороны обсудили вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей.Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области грузоперевозок, логистики и морского туризма, а также диверсификации сотрудничества в сфере морской экономики.Администрация порта проявила большой интерес к произведенным в Узбекистане текстилю, плодоовощной и кожевенной продукции, химикатам и стройматериалам, отметив их конкурентоспособность на мировом рынке.

https://uz.sputniknews.ru/20250623/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-50107196.html

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