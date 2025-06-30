https://uz.sputniknews.ru/20250630/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-port-karachi-50254789.html
Узбекистан может создать складской комплекс и логистический центр в порту Карачи
Узбекистан может создать складской комплекс и логистический центр в порту Карачи
Sputnik Узбекистан
Делегация республики обсудила с пакистанской стороной вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей
2025-06-30T09:50+0500
2025-06-30T09:50+0500
2025-06-30T09:50+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
порт
логистика
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Узбекистан заинтересован в создании складского комплекса и логистического центра в пакистанском порту Карачи, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита в пакистанскую провинцию Синд посол Узбекистана Алишер Тухтаев и руководство ТПП республики встретились с администрацией порта Карачи.Гостям рассказали о работе крупных инфраструктурных объектов в порту, процессах грузоперевозок, деятельности портовых терминалов и таможенной службы.Стороны обсудили вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей.Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области грузоперевозок, логистики и морского туризма, а также диверсификации сотрудничества в сфере морской экономики.Администрация порта проявила большой интерес к произведенным в Узбекистане текстилю, плодоовощной и кожевенной продукции, химикатам и стройматериалам, отметив их конкурентоспособность на мировом рынке.
https://uz.sputniknews.ru/20250623/uzbekistan-pakistan-sotrudnichestvo-50107196.html
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узбекистан порт карачи
Узбекистан может создать складской комплекс и логистический центр в порту Карачи
Делегация республики обсудила с пакистанской стороной вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik.
Узбекистан заинтересован в создании складского комплекса и логистического центра в пакистанском порту Карачи, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе визита в пакистанскую провинцию Синд посол Узбекистана Алишер Тухтаев и руководство ТПП республики встретились с администрацией порта Карачи.
Гостям рассказали о работе крупных инфраструктурных объектов в порту, процессах грузоперевозок, деятельности портовых терминалов и таможенной службы.
Стороны обсудили вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей.
Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области грузоперевозок, логистики и морского туризма, а также диверсификации сотрудничества в сфере морской экономики.
Администрация порта проявила большой интерес к произведенным в Узбекистане текстилю, плодоовощной и кожевенной продукции, химикатам и стройматериалам, отметив их конкурентоспособность на мировом рынке.
“Узбекская сторона выразила заинтересованность в создании современного складского комплекса и логистического центра на территории порта Карачи”, — говорится в сообщении.