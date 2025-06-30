https://uz.sputniknews.ru/20250630/xabarovskiy-kray-narastit-eksport-rybnoy-produktsii-v-uzbekistan-50259676.html

Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан

Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

На территории республики планируют создать склад, через который российские предприниматели смогут поставлять икру и красную рыбу в страны ЦА

2025-06-30T12:10+0500

2025-06-30T12:10+0500

2025-06-30T12:10+0500

хабаровск

узбекистан

экспорт

рыба

импорт

фрукты

торговля

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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан, сообщил губернатор российского региона Дмитрий Демешин на встрече с послом РУз Ботиржоном Асадовым.Кроме того, российский регион заинтересован в импорте узбекских фруктов.Демешин и Асадов также обсудили возможность открытия прямых авиарейсов из Хабаровска в Самарканд.

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