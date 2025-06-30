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https://uz.sputniknews.ru/20250630/xabarovskiy-kray-narastit-eksport-rybnoy-produktsii-v-uzbekistan-50259676.html
Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан
Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
На территории республики планируют создать склад, через который российские предприниматели смогут поставлять икру и красную рыбу в страны ЦА
2025-06-30T12:10+0500
2025-06-30T12:10+0500
хабаровск
узбекистан
экспорт
рыба
импорт
фрукты
торговля
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ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан, сообщил губернатор российского региона Дмитрий Демешин на встрече с послом РУз Ботиржоном Асадовым.Кроме того, российский регион заинтересован в импорте узбекских фруктов.Демешин и Асадов также обсудили возможность открытия прямых авиарейсов из Хабаровска в Самарканд.
https://uz.sputniknews.ru/20241008/genkonsul-ruz-o-torgovle-s-dalnim-vostokom-46020793.html
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хабаровский край экспорт рыбная продукция узбекистан
хабаровский край экспорт рыбная продукция узбекистан

Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан

12:10 30.06.2025
© Министерство транспортаМинистр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым
Министр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2025
© Министерство транспорта
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На территории республики планируют создать склад, через который российские предприниматели смогут поставлять икру и красную рыбу в страны ЦА.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан, сообщил губернатор российского региона Дмитрий Демешин на встрече с послом РУз Ботиржоном Асадовым.
“Мы увеличиваем экспорт, в том числе рыбной продукции. Поэтому заинтересованы в среднесрочной перспективе создать на территории Узбекистана мультитемпературный склад. Оттуда наши предприниматели могли бы поставлять икру и красную рыбу под брендом "Сделано в Хабаровском крае" в страны Центральной Азии”, — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, российский регион заинтересован в импорте узбекских фруктов.
“Растет импорт, прежде всего узбекских фруктов, и это направление мы готовы еще больше развивать. Пользу от этого ощутят все жители Хабаровского края”, — отметил губернатор.
Демешин и Асадов также обсудили возможность открытия прямых авиарейсов из Хабаровска в Самарканд.

“У нас есть большой потенциал для туристических обменов, поэтому мы также обсудили возможность введения дополнительных авиарейсов. Сейчас самолеты летают из Хабаровска в Ташкент, планируем добавить рейсы в Самарканд”, — заключил Дмитрий Демешин.

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