Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан
© Министерство транспортаМинистр транспорта Илхом Махкамов провел встречу со Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации Д.Зверевым
© Министерство транспорта
Подписаться
На территории республики планируют создать склад, через который российские предприниматели смогут поставлять икру и красную рыбу в страны ЦА.
ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан, сообщил губернатор российского региона Дмитрий Демешин на встрече с послом РУз Ботиржоном Асадовым.
“Мы увеличиваем экспорт, в том числе рыбной продукции. Поэтому заинтересованы в среднесрочной перспективе создать на территории Узбекистана мультитемпературный склад. Оттуда наши предприниматели могли бы поставлять икру и красную рыбу под брендом "Сделано в Хабаровском крае" в страны Центральной Азии”, — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, российский регион заинтересован в импорте узбекских фруктов.
“Растет импорт, прежде всего узбекских фруктов, и это направление мы готовы еще больше развивать. Пользу от этого ощутят все жители Хабаровского края”, — отметил губернатор.
Демешин и Асадов также обсудили возможность открытия прямых авиарейсов из Хабаровска в Самарканд.
“У нас есть большой потенциал для туристических обменов, поэтому мы также обсудили возможность введения дополнительных авиарейсов. Сейчас самолеты летают из Хабаровска в Ташкент, планируем добавить рейсы в Самарканд”, — заключил Дмитрий Демешин.
8 октября 2024, 13:19