АБИИ выделил Узбекистану кредит в размере $71,1 млн — на что пойдут средства
© Азиатский банк инфраструктурных инвестиций АБИИ и Узбекистан договорились о поэтапном финансировании модернизации дорог в Хорезме и Каракалпакстане
© Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
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Данный кредит станет первой частью двухэтапного финансирования.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) завершили переговоры о предоставлении кредита в размере $71,1 млн на реализацию проекта реконструкции местных дорог в Хорезмской области и Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Договоренность достигнута в ходе 10-го ежегодного собрания АБИИ в Пекине.
Ожидают, что данный кредит станет первой частью двухэтапной программы финансирования на общую сумму $173,4 млн, которая в настоящее время ждет утверждения Президентом АБИИ.
"Проект направлен на развитие устойчивой к изменению климата и инклюзивной транспортной связи с рынками и социальными услугами в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области Узбекистана", — говорится в сообщении.
Финансирование проекта планируют осуществить в два этапа:
первый транш кредита направят на приоритетные сельские дороги в Хорезмской области;
второй — на реконструкцию сельских дорог Каракалпакстана.
"Поэтапный подход к финансированию позволяет Правительству Узбекистана эффективнее осваивать бюджетные средства, увязывать их с национальными инфраструктурными приоритетами и обеспечивать последовательную реализацию проекта. Подобный формат позволяет АБИИ гибко адаптировать поддержку, усиливать институциональный потенциал и использовать опыт, полученный на предыдущих этапах", — говорится в сообщении.
Рассмотрение вопроса о выделении финансирования по данному проекту со стороны Президента АБИИ ожидается в третьем квартале 2025 года.
Для справки: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — международная финансовая организация, основанная в 2016 году. АБИИ объединяет 110 стран-участниц. Капитализация банка составляет $100 млрд.