https://uz.sputniknews.ru/20250701/abii-vydelil-uzbekistanu-kredit-50290343.html

АБИИ выделил Узбекистану кредит в размере $71,1 млн — на что пойдут средства

АБИИ выделил Узбекистану кредит в размере $71,1 млн — на что пойдут средства

Sputnik Узбекистан

Данный кредит станет первой частью двухэтапного финансирования

2025-07-01T18:10+0500

2025-07-01T18:10+0500

2025-07-01T18:10+0500

экономика

узбекистан

банк

кредит

абии

хорезмская область

каракалпакстан

реконструкция

дороги

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) завершили переговоры о предоставлении кредита в размере $71,1 млн на реализацию проекта реконструкции местных дорог в Хорезмской области и Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-служба банка.Договоренность достигнута в ходе 10-го ежегодного собрания АБИИ в Пекине.Ожидают, что данный кредит станет первой частью двухэтапной программы финансирования на общую сумму $173,4 млн, которая в настоящее время ждет утверждения Президентом АБИИ.Финансирование проекта планируют осуществить в два этапа:Рассмотрение вопроса о выделении финансирования по данному проекту со стороны Президента АБИИ ожидается в третьем квартале 2025 года.Для справки: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — международная финансовая организация, основанная в 2016 году. АБИИ объединяет 110 стран-участниц. Капитализация банка составляет $100 млрд.

узбекистан

хорезмская область

каракалпакстан

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