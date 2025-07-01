https://uz.sputniknews.ru/20250701/iyunskaya-inflyatsiya-v-uzbekistane-50287327.html

Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика

Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета РУз по статистике, в июне 2025 года в республике зафиксировали дефляцию в 0,2%

2025-07-01T16:00+0500

2025-07-01T16:00+0500

2025-07-01T16:00+0500

инфографика

инфляция

узбекистан

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/01/50282988_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4261991a22032dcc40b20bf10e3a079.png

Инфляция в Узбекистане с начала года достигла 4,2%.По данным Национального комитета РУз по статистике, в июне 2025 года в республике зафиксировали дефляцию в 0,2%.Средний уровень цен в первый летний месяц снизился за счет сезонного удешевления овощей.Годовая инфляция при этом осталась без изменений на уровне 8,7% — в мае текущего года зафиксирован такой же показатель.За месяц цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, а стоимость платных услуг увеличилась на 0,8%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

июнь инфляция узбекистан