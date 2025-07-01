https://uz.sputniknews.ru/20250701/iyunskaya-inflyatsiya-v-uzbekistane-50287327.html
Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика
Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета РУз по статистике, в июне 2025 года в республике зафиксировали дефляцию в 0,2%
2025-07-01T16:00+0500
2025-07-01T16:00+0500
2025-07-01T16:00+0500
инфографика
инфляция
узбекистан
статистика
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Инфляция в Узбекистане с начала года достигла 4,2%.По данным Национального комитета РУз по статистике, в июне 2025 года в республике зафиксировали дефляцию в 0,2%.Средний уровень цен в первый летний месяц снизился за счет сезонного удешевления овощей.Годовая инфляция при этом осталась без изменений на уровне 8,7% — в мае текущего года зафиксирован такой же показатель.За месяц цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, а стоимость платных услуг увеличилась на 0,8%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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июнь инфляция узбекистан
Июньская инфляция в Узбекистане — инфографика
По данным Национального комитета РУз по статистике, в июне 2025 года в республике зафиксировали дефляцию в 0,2%.
Инфляция в Узбекистане с начала года достигла 4,2%.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в июне 2025 года в республике зафиксировали дефляцию в 0,2%.
Средний уровень цен в первый летний месяц снизился за счет сезонного удешевления овощей.
Годовая инфляция при этом осталась без изменений на уровне 8,7% — в мае текущего года зафиксирован такой же показатель.
За месяц цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, а стоимость платных услуг увеличилась на 0,8%.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
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