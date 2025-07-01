https://uz.sputniknews.ru/20250701/moskva-aeroport-domodedovo-roliki-uzbekistan-50284516.html

Пассажиров аэропорта "Домодедово" знакомят с достопримечательностями Узбекистана

Пассажиров аэропорта "Домодедово" знакомят с достопримечательностями Узбекистана

Sputnik Узбекистан

На 120 рекламных экранах в зонах регистрации и ожидания круглосуточно транслируют яркие видеоролики об архитектуре и культуре республики

2025-07-01T14:10+0500

2025-07-01T14:10+0500

2025-07-01T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С 30 июня по 5 июля Посольство Узбекистана проводит масштабную презентацию туристического и культурного потенциала страны в Международном аэропорту "Домодедово" в Москве, сообщает пресс-служба диппредставительства.На 120 рекламных экранах в зонах регистрации и ожидания круглосуточно транслируют яркие видеоролики об Узбекистане, которые знакомят путешественников со всего мира и жителей России с богатым культурным наследием республики и ее уникальной архитектурой.Благодаря таким акциям, Узбекистан входит в ТОП-10 приоритетных туристических направлений среди россиян.Международный аэропорт "Домодедово" — один из крупных и основных аэропортов Москвы, его пассажиропоток ежегодно составляет более 15 млн человек.

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