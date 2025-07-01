https://uz.sputniknews.ru/20250701/sotrudnichestvo-v-sfere-kultury-sng-meropriyatiya-50279217.html

Сотрудничество в сфере культуры: эксперты СНГ согласовали основные мероприятия

Сотрудничество в сфере культуры: эксперты СНГ согласовали основные мероприятия

Sputnik Узбекистан

Проект нового документа состоит из десяти разделов и включает 130 международных и национальных мероприятий по разным направлениям в сфере культурного взаимодействия

2025-07-01T10:45+0500

2025-07-01T10:45+0500

2025-07-01T13:02+0500

сотрудничество

культура

экспертный совет

снг

проект

общество

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Эксперты стран Содружества Независимых Государств согласовали проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2026 – 2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В заседании, прошедшем в Минске, участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.Документ подготовили по поручению Совета по культурному сотрудничеству.Эксперты доработали и согласовали проект Основных мероприятий, а также проекты соответствующих решений Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ по данному вопросу.Проект нового документа состоит из десяти разделов.Он включает 130 международных и национальных мероприятий по разным направлениям в сфере культурного сотрудничества. Речь идет о сохранении и использовании памятников историко-культурного наследия, охране нематериального историко-культурного наследия и народного творчества, сотрудничестве в музейном деле, в библиотечной, театральной, музыкальной сферах, в области изобразительного искусства, в сфере кинематографии, а также взаимодействии в области науки, образования и подготовки кадров.Напомним, что в настоящее время в СНГ реализуют Основные мероприятия сотрудничества в области культуры на 2021 – 2025 годы.

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