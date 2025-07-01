Сотрудничество в сфере культуры: эксперты СНГ согласовали основные мероприятия
10:45 01.07.2025 (обновлено: 13:02 01.07.2025)
© SputnikПрограмма "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ
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Проект нового документа состоит из десяти разделов и включает 130 международных и национальных мероприятий по разным направлениям в сфере культурного взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Эксперты стран Содружества Независимых Государств согласовали проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2026 – 2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
В заседании, прошедшем в Минске, участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГЭксперты стран СНГ согласовали проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2026–2028 годы
Эксперты стран СНГ согласовали проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2026–2028 годы
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
Документ подготовили по поручению Совета по культурному сотрудничеству.
Эксперты доработали и согласовали проект Основных мероприятий, а также проекты соответствующих решений Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ по данному вопросу.
Проект нового документа состоит из десяти разделов.
Он включает 130 международных и национальных мероприятий по разным направлениям в сфере культурного сотрудничества. Речь идет о сохранении и использовании памятников историко-культурного наследия, охране нематериального историко-культурного наследия и народного творчества, сотрудничестве в музейном деле, в библиотечной, театральной, музыкальной сферах, в области изобразительного искусства, в сфере кинематографии, а также взаимодействии в области науки, образования и подготовки кадров.
"Принятие документа будет способствовать созданию условий для углубления межкультурного диалога, повышению заинтересованности стран СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах)", — говорится в сообщении.
Напомним, что в настоящее время в СНГ реализуют Основные мероприятия сотрудничества в области культуры на 2021 – 2025 годы.