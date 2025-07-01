Команда Узбекистана победила на соревнованиях энергетиков тюркоязычных государств
© Министерства энергетикиКоманда АО "Региональные электрические сети" стала победителем международного соревнования среди энергетических компаний тюркоязычных стран, прошедшего в Кыргызской Республике
© Министерства энергетики
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Участники состязаний, прошедших в Кыргызстане, соревновались в технической подготовке, оказании первой помощи пострадавшему сотруднику и тушении электрооборудования.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Команда АО "Региональные электрические сети", представляющая Узбекистан, стала победителем международных соревнований среди энергетических компаний тюркоязычных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.
© Министерства энергетикиКоманда АО "Региональные электрические сети" стала победителем международного соревнования среди энергетических компаний тюркоязычных стран, прошедшего в Кыргызской Республике
Команда АО "Региональные электрические сети" стала победителем международного соревнования среди энергетических компаний тюркоязычных стран, прошедшего в Кыргызской Республике
© Министерства энергетики
Двухдневный конкурс профессионального мастерства электромонтеров, обслуживающих распределительные электрические сети, прошел в кыргызстанском Каракуле.
Участники соревновались в технической подготовке, оказании первой помощи пострадавшему сотруднику и тушении электрооборудования.
"Команда из Узбекистана продемонстрировала высокие результаты по всем направлениям и была признана победителем соревнований", — говорится в сообщении.
Ранее эта команда одержала победу на международных соревнованиях в Азербайджане в 2023 году и в Татарстане в 2024-м.
© Министерства энергетикиКоманда АО "Региональные электрические сети" стала победителем международного соревнования среди энергетических компаний тюркоязычных стран, прошедшего в Кыргызской Республике
Команда АО "Региональные электрические сети" стала победителем международного соревнования среди энергетических компаний тюркоязычных стран, прошедшего в Кыргызской Республике
© Министерства энергетики