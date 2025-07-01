https://uz.sputniknews.ru/20250701/uzbekistan-pobeda-konkurs-energokompanii-tyurkoyazychnyye-strany-50286296.html

Команда Узбекистана победила на соревнованиях энергетиков тюркоязычных государств

Команда Узбекистана победила на соревнованиях энергетиков тюркоязычных государств

Sputnik Узбекистан

Участники состязаний, прошедших в Кыргызстане, соревновались в технической подготовке, оказании первой помощи пострадавшему сотруднику и тушении электрооборудования.

2025-07-01T16:30+0500

2025-07-01T16:30+0500

2025-07-01T16:30+0500

узбекистан

министерство энергетики узбекистана

соревнования

кыргызстан

общество

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Команда АО "Региональные электрические сети", представляющая Узбекистан, стала победителем международных соревнований среди энергетических компаний тюркоязычных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.Двухдневный конкурс профессионального мастерства электромонтеров, обслуживающих распределительные электрические сети, прошел в кыргызстанском Каракуле.Участники соревновались в технической подготовке, оказании первой помощи пострадавшему сотруднику и тушении электрооборудования.Ранее эта команда одержала победу на международных соревнованиях в Азербайджане в 2023 году и в Татарстане в 2024-м.

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