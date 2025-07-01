https://uz.sputniknews.ru/20250701/uzbekistan-podgotovka-sograjdan-rabota-primore-50285874.html
Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье
Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье
Sputnik Узбекистан
Стороны также обсудили вопросы открытия российских учебных центров в республике
2025-07-01T15:20+0500
2025-07-01T15:20+0500
2025-07-01T15:24+0500
трудовые мигранты
приморье
узбекистан
трудовая миграция
россия
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/01/50285705_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_b182187d723e8f682cb59c60162550c6.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье, сообщает пресс-служба МИД РУз.Во Владивостоке делегация республики и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в миграционной сфере.Особое внимание уделили профилактическим и просветительским мероприятиям, направленным на снижение уровня нелегальной миграции.
приморье
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/01/50285705_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cbee992735dc2ed8e5a644e6f39ab4a4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан подготовка работа приморье
узбекистан подготовка работа приморье
Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье
15:20 01.07.2025 (обновлено: 15:24 01.07.2025)
Стороны также обсудили вопросы открытия российских учебных центров в республике.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье, сообщает
пресс-служба МИД РУз.
Во Владивостоке делегация республики и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в миграционной сфере.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества, обеспечения законных прав и интересов узбекских граждан, работающих в регионе, запуска предвыездной подготовки трудовых мигрантов, а также открытия российских учебных центров в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили профилактическим и просветительским мероприятиям, направленным на снижение уровня нелегальной миграции.