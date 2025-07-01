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https://uz.sputniknews.ru/20250701/uzbekistan-podgotovka-sograjdan-rabota-primore-50285874.html
Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье
Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье
Sputnik Узбекистан
Стороны также обсудили вопросы открытия российских учебных центров в республике
2025-07-01T15:20+0500
2025-07-01T15:24+0500
трудовые мигранты
приморье
узбекистан
трудовая миграция
россия
общество
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье, сообщает пресс-служба МИД РУз.Во Владивостоке делегация республики и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в миграционной сфере.Особое внимание уделили профилактическим и просветительским мероприятиям, направленным на снижение уровня нелегальной миграции.
приморье
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узбекистан подготовка работа приморье
узбекистан подготовка работа приморье

Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье

15:20 01.07.2025 (обновлено: 15:24 01.07.2025)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстреча делегации Узбекистана с губернатором Приморского края
Встреча делегации Узбекистана с губернатором Приморского края - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2025
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Стороны также обсудили вопросы открытия российских учебных центров в республике.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в Приморье, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Во Владивостоке делегация республики и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в миграционной сфере.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества, обеспечения законных прав и интересов узбекских граждан, работающих в регионе, запуска предвыездной подготовки трудовых мигрантов, а также открытия российских учебных центров в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили профилактическим и просветительским мероприятиям, направленным на снижение уровня нелегальной миграции.
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