В Хиве стартовал Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум
© Сенат Олий МажлисаВ Хиве проходит Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум
© Сенат Олий Мажлиса
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Речь идет о расширении деятельности групп дружбы, разработке совместных законодательных инициатив, развитии сотрудничества в приоритетных направлениях.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Хиве стартовал Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
В его работе участвуют члены Олий Мажлиса Узбекистана, Милли Меджлиса Азербайджана, а также представители молодежных парламентов двух республик.
Мероприятие на тему "В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям" нацелено на дальнейшее углубление стратегического сотрудничества между двумя странами и поднятие межпарламентского диалога на качественно новый уровень.
Предметом обсуждения станет расширение деятельности групп дружбы, разработка совместных законодательных и поддержка молодежных инициатив, развитие сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как экономика, образование, здравоохранение, цифровая трансформация и экология.
© Сенат Олий МажлисаВ Хиве проходит Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум
В Хиве проходит Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум
© Сенат Олий Мажлиса
"Первый узбекско‑азербайджанский межпарламентский форум – это не только важный этап в истории наших взаимоотношений, но и отправная точка для нового уровня межпарламентского сотрудничества. Мы должны в полной мере использовать имеющиеся возможности и вывести двусторонние отношения на новый уровень путем создания Межпарламентской комиссии", — отметила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
Выступление председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой было посвящено теме, стоящей на стыке законодательства, бизнеса и экономики — поддержке малого и среднего бизнеса, а также улучшению инвестиционного климата в обеих странах. Она подчеркнула, что эти вопросы касаются не только экономической, но и социальной стабильности. Их решение — одна из важнейших задач, стоящих перед парламентами.
По итогам форума планируют принять Хивинскую декларацию, направленную на совершенствование правовых основ дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективную реализацию совместных инициатив.