https://uz.sputniknews.ru/20250701/xiva-uzbeksko-azerbaydjanskiy-mejparlamentskiy-forum-50283696.html

В Хиве стартовал Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум

В Хиве стартовал Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум

Sputnik Узбекистан

Речь идет о расширении деятельности групп дружбы, разработке совместных законодательных инициатив, развитии сотрудничества в приоритетных направлениях

2025-07-01T13:00+0500

2025-07-01T13:00+0500

2025-07-01T13:00+0500

политика

узбекистан

хива

парламент

азербайджан

форум

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Хиве стартовал Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.В его работе участвуют члены Олий Мажлиса Узбекистана, Милли Меджлиса Азербайджана, а также представители молодежных парламентов двух республик.Мероприятие на тему "В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям" нацелено на дальнейшее углубление стратегического сотрудничества между двумя странами и поднятие межпарламентского диалога на качественно новый уровень.Предметом обсуждения станет расширение деятельности групп дружбы, разработка совместных законодательных и поддержка молодежных инициатив, развитие сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как экономика, образование, здравоохранение, цифровая трансформация и экология.Выступление председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сагибы Гафаровой было посвящено теме, стоящей на стыке законодательства, бизнеса и экономики — поддержке малого и среднего бизнеса, а также улучшению инвестиционного климата в обеих странах. Она подчеркнула, что эти вопросы касаются не только экономической, но и социальной стабильности. Их решение — одна из важнейших задач, стоящих перед парламентами.По итогам форума планируют принять Хивинскую декларацию, направленную на совершенствование правовых основ дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективную реализацию совместных инициатив.

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