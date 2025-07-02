https://uz.sputniknews.ru/20250702/baku-sud-arest-jurnalisty-sputnik-50299781.html

Бакинский суд арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Бакинский суд арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Sputnik Узбекистан

Журналистам предъявили обвинения по трем статьям: "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем"

2025-07-02T11:48+0500

2025-07-02T11:48+0500

2025-07-02T14:00+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Журналистам предъявили обвинения по трем статьям: "Мошенничество", "Незаконное предпринимательство" и "Легализация имущества, полученного преступным путем".В МИД России заявили, что Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями.Дипломат предупредила тех, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку.Напомним, что власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения — надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи — к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему необходимы лекарства, включая инсулин."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

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