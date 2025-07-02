https://uz.sputniknews.ru/20250702/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-azerbaydjan-50298676.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан
Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан
Sputnik Узбекистан
В соответствии с программой визита в Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне
2025-07-02T11:19+0500
2025-07-02T11:19+0500
2025-07-02T11:32+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
азербайджан
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева отбыл в эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер нашей страны также примет участие в работе очередного саммита Организации экономического сотрудничества, который состоится в городе Ханкенди, добавили в пресс-службе президента.
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шавкат мирзиёев азербайджан баку визит
шавкат мирзиёев азербайджан баку визит
Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан
11:19 02.07.2025 (обновлено: 11:32 02.07.2025)
В соответствии с программой визита в Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева отбыл в эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
"В соответствии с программой пребывания в городе Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне. Будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества", — говорится в сообщении.
Лидер нашей страны также примет участие в работе очередного саммита Организации экономического сотрудничества, который состоится в городе Ханкенди, добавили в пресс-службе президента.