https://uz.sputniknews.ru/20250702/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-azerbaydjan-50298676.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан

Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан

Sputnik Узбекистан

В соответствии с программой визита в Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне

2025-07-02T11:19+0500

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политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

азербайджан

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева отбыл в эту страну с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Лидер нашей страны также примет участие в работе очередного саммита Организации экономического сотрудничества, который состоится в городе Ханкенди, добавили в пресс-службе президента.

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