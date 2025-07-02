https://uz.sputniknews.ru/20250702/shavkat-mirziyoev-posetit-azerbaydjan-50293632.html
Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан — что в программе
Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан — что в программе
Sputnik Узбекистан
В Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне
2025-07-02T09:13+0500
2025-07-02T09:13+0500
2025-07-02T09:18+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
государственный визит
азербайджан
баку
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана совершит государственный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба главы республики. В соответствии с программой пребывания 2-3 июля в Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне. Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширения кооперации и обменов в приоритетных направлениях сотрудничества. Президент Узбекистана 4 июля в городе Ханкенди примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.
баку
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шавкат мирзиёев азербайджан баку
шавкат мирзиёев азербайджан баку
Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан — что в программе
09:13 02.07.2025 (обновлено: 09:18 02.07.2025)
В Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik
. Президент Узбекистана совершит государственный визит в Азербайджан, сообщает
пресс-служба главы республики.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2 – 4 июля посетит эту страну с государственным визитом", — говорится в сообщении.
В соответствии с программой пребывания 2-3 июля в Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширения кооперации и обменов в приоритетных направлениях сотрудничества.
Президент Узбекистана 4 июля в городе Ханкенди примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.