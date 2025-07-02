https://uz.sputniknews.ru/20250702/shavkat-mirziyoev-posetit-azerbaydjan-50293632.html

Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан — что в программе

Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан — что в программе

Sputnik Узбекистан

В Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне

2025-07-02T09:13+0500

2025-07-02T09:13+0500

2025-07-02T09:18+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

государственный визит

азербайджан

баку

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана совершит государственный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба главы республики. В соответствии с программой пребывания 2-3 июля в Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне. Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширения кооперации и обменов в приоритетных направлениях сотрудничества. Президент Узбекистана 4 июля в городе Ханкенди примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.

баку

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