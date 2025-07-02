https://uz.sputniknews.ru/20250702/v-chem-opasnost-semechek-podsolnuxa-50296007.html

В чем опасность семечек подсолнуха

В чем опасность семечек подсолнуха

Sputnik Узбекистан

Врач: Злоупотребление этим продуктом может привести к нежелательным последствиям. За один раз можно съедать не более 30 граммов семечек

2025-07-02T22:05+0500

2025-07-02T22:05+0500

2025-07-02T22:05+0500

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Семечки подсолнуха не считаются полноценной едой. Между тем по калорийности они могут соперничать с основными блюдами ежедневного рациона, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Залетову.По ее словам, люди часто забывают об этой особенности семечек и едят их без меры, что приводит к набору веса.Кроме того, употребление в большом количестве жареных семечек может спровоцировать возникновение онкозаболевания.Она предупредила, что за один раз можно съедать не более 30 граммов семечек.

https://uz.sputniknews.ru/20250701/kak-diabet-vliyaet-na-starenie-50280027.html

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