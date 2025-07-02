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В чем опасность семечек подсолнуха
В чем опасность семечек подсолнуха
Sputnik Узбекистан
Врач: Злоупотребление этим продуктом может привести к нежелательным последствиям. За один раз можно съедать не более 30 граммов семечек
2025-07-02T22:05+0500
2025-07-02T22:05+0500
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Семечки подсолнуха не считаются полноценной едой. Между тем по калорийности они могут соперничать с основными блюдами ежедневного рациона, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Залетову.По ее словам, люди часто забывают об этой особенности семечек и едят их без меры, что приводит к набору веса.Кроме того, употребление в большом количестве жареных семечек может спровоцировать возникновение онкозаболевания.Она предупредила, что за один раз можно съедать не более 30 граммов семечек.
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семечки подсолнух опасность врач
семечки подсолнух опасность врач

В чем опасность семечек подсолнуха

22:05 02.07.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоля с подсолнухами
Поля с подсолнухами - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Врач: злоупотребление этим продуктом может привести к нежелательным последствиям. За один раз можно съедать не более 30 граммов семечек.
Семечки подсолнуха не считаются полноценной едой. Между тем по калорийности они могут соперничать с основными блюдами ежедневного рациона, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Залетову.
© Fotolia / Detry26Семечки в деревянной посуде
Семечки в деревянной посуде - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
Семечки в деревянной посуде
© Fotolia / Detry26
По ее словам, люди часто забывают об этой особенности семечек и едят их без меры, что приводит к набору веса.

"Основной вред семечек подсолнуха — это их высокая калорийность. Семечки даже за еду не считаются, но при этом в 100 граммах может содержаться до 700 килокалорий. Иногда люди не учитывают высокую калорийность семечек и не понимают, почему их употребление приводит к набору веса", — пояснила Залетова.

Кроме того, употребление в большом количестве жареных семечек может спровоцировать возникновение онкозаболевания.

"Если для обжарки семечек использовали плохое растительное масло или это масло использовалось несколько раз, как иногда бывает на производстве, то есть высокий риск образования канцерогенов в этом продукте. То есть, в семечках могут появиться те вещества, которые вызывают развитие онкологических заболеваний", — рассказала диетолог.

Она предупредила, что за один раз можно съедать не более 30 граммов семечек.

"Основное правило безопасности — есть семечки в умеренном количестве. Даже одного пакетика может быть многовато, учитывая среднюю калорийность продукта. Есть стоит не более 30 граммов семечек. Из этого количества вы получите все полезное и ничего лишнего", — заключила Залетова.

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