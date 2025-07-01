Врач: как диабет влияет на старение
© Depositphotos / KruchenkovaЧеловек с глюкометром измеряет сахар в крови
© Depositphotos / Kruchenkova
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Заболевание вызывает окислительный стресс и повреждения клеток.
Возрастные изменения у человека с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора, члена-корреспондента РАН, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольгу Ткачеву.
"Сахарный диабет — это нарушение обмена глюкозы, а еще фактор, способствующий ускоренному биологическому старению организма. Исследования показывают, что возрастные изменения у людей с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых сверстников", — рассказала она.
Специалист добавила, что сахарный диабет ускоряет старение, в том числе из-за окислительного стресса и повреждения клеток.
"Высокий уровень сахара в крови стимулирует образование свободных радикалов, повреждающих ДНК, белки и клеточные мембраны. Одновременно формируются конечные продукты гликирования (AGEs), способствующие старению кожи, сосудов, мозга", — пояснила врач.
По ее словам, теломеры — защитные участки на конце хромосом — укорачиваются быстрее у пациентов с сахарным диабетом, это ускоряет старение клеток и повышает риск возрастных ассоциированных заболеваний.
"Митохондрии, энергетические станции клеток, работают хуже при сахарном диабете, что снижает выработку энергии и повышает уязвимость тканей", — подчеркнула Ткачева.
По ее словам, сахарный диабет вызывает системное воспаление, что приводит к повреждению сосудов, нейронов и различных тканей организма.
Важная часть антистарения у пациентов с диабетом — контроль функций щитовидной железы, предупредила врач.
Она пояснила, что щитовидная железа регулирует метаболизм, поэтому ее дисфункция часто сопровождает сахарный диабет. Гипотиреоз может усугубить инсулинорезистентность и способствовать набору массы тела, а также усилить ощущение усталости и снижение когнитивных функций. Изменения в уровне тиреоидных гормонов напрямую влияют на скорость метаболических процессов, регенерацию тканей и старение.