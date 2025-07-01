https://uz.sputniknews.ru/20250701/kak-diabet-vliyaet-na-starenie-50280027.html

Врач: как диабет влияет на старение

Врач: как диабет влияет на старение

Sputnik Узбекистан

Заболевание вызывает окислительный стресс и повреждения клеток

2025-07-01T22:01+0500

2025-07-01T22:01+0500

2025-07-01T22:01+0500

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здоровье

старение

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Возрастные изменения у человека с сахарным диабетом развиваются на 10-15 лет раньше, чем у здоровых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора, члена-корреспондента РАН, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольгу Ткачеву. Специалист добавила, что сахарный диабет ускоряет старение, в том числе из-за окислительного стресса и повреждения клеток.По ее словам, теломеры — защитные участки на конце хромосом — укорачиваются быстрее у пациентов с сахарным диабетом, это ускоряет старение клеток и повышает риск возрастных ассоциированных заболеваний.По ее словам, сахарный диабет вызывает системное воспаление, что приводит к повреждению сосудов, нейронов и различных тканей организма.Важная часть антистарения у пациентов с диабетом — контроль функций щитовидной железы, предупредила врач.Она пояснила, что щитовидная железа регулирует метаболизм, поэтому ее дисфункция часто сопровождает сахарный диабет. Гипотиреоз может усугубить инсулинорезистентность и способствовать набору массы тела, а также усилить ощущение усталости и снижение когнитивных функций. Изменения в уровне тиреоидных гормонов напрямую влияют на скорость метаболических процессов, регенерацию тканей и старение.

https://uz.sputniknews.ru/20250630/krasnoye-myaso-vred-50255199.html

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