https://uz.sputniknews.ru/20250703/kak-proxodit-vizit-mirziyoeva-v-azerbaydjan-50319964.html

Встречи, соглашения, новое здание посольства — как проходит визит Мирзиёева в Азербайджан

Встречи, соглашения, новое здание посольства — как проходит визит Мирзиёева в Азербайджан

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.

2025-07-03T09:52+0500

2025-07-03T09:52+0500

2025-07-03T09:52+0500

политика

государственный визит

президент узбекистана

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

подписание документов

фото

фотолента

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и второе заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев отметил, что нынешний госвизит и данное заседание проходят в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Президенты констатировали динамичное развитие многопланового сотрудничества на всех уровнях. Они договорились продолжить практическое взаимодействие на уровне парламентов, правительств, министерств и регионов, подтвердили важность взаимной поддержки в рамках международных структур. В ходе переговоров подчеркнули важность расширения деятельности совместной инвесткомпании, поддержали такие новые форматы взаимодействия, как Совет предпринимателей и Форум промышленных и экономических зон. Особое внимание уделили партнерству в сфере транспорта и коммуникаций, обсудили проекты участия в развитии Серединного коридора. В целях достойного празднования юбилея дипломатических отношений стороны решили провести осенью этого года ряд совместных культурных и молодежных мероприятий. Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, заслушали доклады сопредседателей Межправкомиссии, министров транспорта, энергетики и культуры по повестке дня. По итогам переговоров в Баку президенты Узбекистана и Азербайджана приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета. В присутствии глав государств состоялся обмен рядом двусторонних документов. В их числе: В соответствии с программой госвизита президента Узбекистана в Азербайджан состоялась торжественная церемония закладки парка "Узбекистан" в престижном и динамично развивающемся районе Баку – "Аг шехер". Проект предусматривает создание на площади 4,5 гектара масштабного паркового комплекса, представляющего богатую культуру и традиции Узбекистана. Главы двух государств заложили символическую капсулу в фундамент парка, дав старт реализации этого важного проекта. Также президенты открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане. Залы посольства названы в честь регионов Узбекистана. Шавкат Мирзиёев предложил назвать один из залов в честь Карабаха как символ дружбы и солидарности между нашими народами. В завершение лидеры оставили памятные записи с пожеланиями в Книге почетных гостей посольства. В тот же день президент Узбекистана в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева ознакомился с деятельностью курортного комплекса "Sea Breeze", который представляет собой современную "каспийскую ривьеру". Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250702/azerbaydjan-tseremoniya-ofitsialnoy-vstrechi-shavkata-mirziyoeva-50310536.html

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государственный визит мирзиёев азербайджан