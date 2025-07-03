Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250703/kak-proxodit-vizit-mirziyoeva-v-azerbaydjan-50319964.html
Встречи, соглашения, новое здание посольства — как проходит визит Мирзиёева в Азербайджан
Встречи, соглашения, новое здание посольства — как проходит визит Мирзиёева в Азербайджан
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
2025-07-03T09:52+0500
2025-07-03T09:52+0500
политика
государственный визит
президент узбекистана
азербайджан
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
подписание документов
фото
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/03/50317758_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_99aca631dda0f25a2ffd51d1dab02c1e.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и второе заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев отметил, что нынешний госвизит и данное заседание проходят в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Президенты констатировали динамичное развитие многопланового сотрудничества на всех уровнях. Они договорились продолжить практическое взаимодействие на уровне парламентов, правительств, министерств и регионов, подтвердили важность взаимной поддержки в рамках международных структур. В ходе переговоров подчеркнули важность расширения деятельности совместной инвесткомпании, поддержали такие новые форматы взаимодействия, как Совет предпринимателей и Форум промышленных и экономических зон. Особое внимание уделили партнерству в сфере транспорта и коммуникаций, обсудили проекты участия в развитии Серединного коридора. В целях достойного празднования юбилея дипломатических отношений стороны решили провести осенью этого года ряд совместных культурных и молодежных мероприятий. Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, заслушали доклады сопредседателей Межправкомиссии, министров транспорта, энергетики и культуры по повестке дня. По итогам переговоров в Баку президенты Узбекистана и Азербайджана приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета. В присутствии глав государств состоялся обмен рядом двусторонних документов. В их числе: В соответствии с программой госвизита президента Узбекистана в Азербайджан состоялась торжественная церемония закладки парка "Узбекистан" в престижном и динамично развивающемся районе Баку – "Аг шехер". Проект предусматривает создание на площади 4,5 гектара масштабного паркового комплекса, представляющего богатую культуру и традиции Узбекистана. Главы двух государств заложили символическую капсулу в фундамент парка, дав старт реализации этого важного проекта. Также президенты открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане. Залы посольства названы в честь регионов Узбекистана. Шавкат Мирзиёев предложил назвать один из залов в честь Карабаха как символ дружбы и солидарности между нашими народами. В завершение лидеры оставили памятные записи с пожеланиями в Книге почетных гостей посольства. В тот же день президент Узбекистана в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева ознакомился с деятельностью курортного комплекса "Sea Breeze", который представляет собой современную "каспийскую ривьеру". Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20250702/azerbaydjan-tseremoniya-ofitsialnoy-vstrechi-shavkata-mirziyoeva-50310536.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/03/50317758_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2cda88584b8998c6a7b35f5193bcb157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
государственный визит мирзиёев азербайджан
государственный визит мирзиёев азербайджан

Встречи, соглашения, новое здание посольства — как проходит визит Мирзиёева в Азербайджан

09:52 03.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане
Президенты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и второе заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев отметил, что нынешний госвизит и данное заседание проходят в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Никогда в истории наши отношения не были на таком высочайшем уровне, как сегодня, – подчеркнул лидер Узбекистана.
Президенты констатировали динамичное развитие многопланового сотрудничества на всех уровнях.
Они договорились продолжить практическое взаимодействие на уровне парламентов, правительств, министерств и регионов, подтвердили важность взаимной поддержки в рамках международных структур.
"Подробно рассмотрены возможности доведения объемов товарооборота и инвестиций до 1 миллиарда долларов ежегодно. Отмечено, что принимается отдельная Программа кооперации, в которую войдут проекты в области промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, банковском секторе и других сферах", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров подчеркнули важность расширения деятельности совместной инвесткомпании, поддержали такие новые форматы взаимодействия, как Совет предпринимателей и Форум промышленных и экономических зон.
Особое внимание уделили партнерству в сфере транспорта и коммуникаций, обсудили проекты участия в развитии Серединного коридора.
"Достигнута договоренность об ускорении подготовки совместного проекта по экспорту электроэнергии в Европу", — говорится в сообщении.
В целях достойного празднования юбилея дипломатических отношений стороны решили провести осенью этого года ряд совместных культурных и молодежных мероприятий.
Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, заслушали доклады сопредседателей Межправкомиссии, министров транспорта, энергетики и культуры по повестке дня.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо итогам состоявшихся в городе Баку переговоров Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
По итогам состоявшихся в городе Баку переговоров Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
По итогам состоявшихся в городе Баку переговоров Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров в Баку президенты Узбекистана и Азербайджана приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
В присутствии глав государств состоялся обмен рядом двусторонних документов. В их числе:
Дорожная карта по реализации Договора о союзнических отношениях на 2025-2029 годы;
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки, профессионального и высшего образования;
Программа промышленной кооперации на 2025–2026 годы;
Программа по доведению товарооборота до $1 млрд к 2030 году;
План практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2025-2027 годы;
План мероприятий по реализации сотрудничества в сфере социальной защиты на 2025-2027 годы;
Протокол о сотрудничестве в области судоходства и судостроения;
соглашения об установлении побратимских отношений между Ташкентской областью и городом Сумгаит, между городами Навои и Габала.
В соответствии с программой госвизита президента Узбекистана в Азербайджан состоялась торжественная церемония закладки парка "Узбекистан" в престижном и динамично развивающемся районе Баку – "Аг шехер".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в городе Баку состоялась торжественная церемония закладки парка Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в городе Баку состоялась торжественная церемония закладки парка Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в городе Баку состоялась торжественная церемония закладки парка Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проект предусматривает создание на площади 4,5 гектара масштабного паркового комплекса, представляющего богатую культуру и традиции Узбекистана.
"В его состав войдут реконструкции архитектурных памятников нашей страны, прогулочные зоны, зеленые территории, отель, разнообразные объекты торговли и развлечений. Здания будут оформлены с использованием элементов узбекского национального зодчества и украшены традиционными орнаментами", — говорится в сообщении.
Главы двух государств заложили символическую капсулу в фундамент парка, дав старт реализации этого важного проекта.
Также президенты открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане.
"Лидеры разрезали символическую ленту и торжественно открыли новое здание дипломатического представительства. Главы государств ознакомились с созданными условиями для эффективной деятельности дипломатов, нацеленной на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами", — говорится в сообщении.
Залы посольства названы в честь регионов Узбекистана. Шавкат Мирзиёев предложил назвать один из залов в честь Карабаха как символ дружбы и солидарности между нашими народами.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение лидеры оставили памятные записи с пожеланиями в Книге почетных гостей посольства.
В тот же день президент Узбекистана в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева ознакомился с деятельностью курортного комплекса "Sea Breeze", который представляет собой современную "каспийскую ривьеру".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана ознакомился с деятельностью курортного комплекса “Sea Breeze” - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана ознакомился с деятельностью курортного комплекса “Sea Breeze” - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана ознакомился с деятельностью курортного комплекса “Sea Breeze” - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
Состоялась торжественная церемония встречи Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
В Азербайджане прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева
Вчера, 17:11
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0