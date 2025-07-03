Встречи, соглашения, новое здание посольства — как проходит визит Мирзиёева в Азербайджан
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты торжественно открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и второе заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев отметил, что нынешний госвизит и данное заседание проходят в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Никогда в истории наши отношения не были на таком высочайшем уровне, как сегодня, – подчеркнул лидер Узбекистана.
Президенты констатировали динамичное развитие многопланового сотрудничества на всех уровнях.
Они договорились продолжить практическое взаимодействие на уровне парламентов, правительств, министерств и регионов, подтвердили важность взаимной поддержки в рамках международных структур.
"Подробно рассмотрены возможности доведения объемов товарооборота и инвестиций до 1 миллиарда долларов ежегодно. Отмечено, что принимается отдельная Программа кооперации, в которую войдут проекты в области промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, банковском секторе и других сферах", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров подчеркнули важность расширения деятельности совместной инвесткомпании, поддержали такие новые форматы взаимодействия, как Совет предпринимателей и Форум промышленных и экономических зон.
Особое внимание уделили партнерству в сфере транспорта и коммуникаций, обсудили проекты участия в развитии Серединного коридора.
"Достигнута договоренность об ускорении подготовки совместного проекта по экспорту электроэнергии в Европу", — говорится в сообщении.
В целях достойного празднования юбилея дипломатических отношений стороны решили провести осенью этого года ряд совместных культурных и молодежных мероприятий.
Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, заслушали доклады сопредседателей Межправкомиссии, министров транспорта, энергетики и культуры по повестке дня.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПо итогам состоявшихся в городе Баку переговоров Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
По итогам состоявшихся в городе Баку переговоров Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров в Баку президенты Узбекистана и Азербайджана приняли Решение второго заседания Высшего межгосударственного совета.
В присутствии глав государств состоялся обмен рядом двусторонних документов. В их числе:
Дорожная карта по реализации Договора о союзнических отношениях на 2025-2029 годы;
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки, профессионального и высшего образования;
Программа промышленной кооперации на 2025–2026 годы;
Программа по доведению товарооборота до $1 млрд к 2030 году;
План практических действий по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2025-2027 годы;
План мероприятий по реализации сотрудничества в сфере социальной защиты на 2025-2027 годы;
Протокол о сотрудничестве в области судоходства и судостроения;
соглашения об установлении побратимских отношений между Ташкентской областью и городом Сумгаит, между городами Навои и Габала.
В соответствии с программой госвизита президента Узбекистана в Азербайджан состоялась торжественная церемония закладки парка "Узбекистан" в престижном и динамично развивающемся районе Баку – "Аг шехер".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Проект предусматривает создание на площади 4,5 гектара масштабного паркового комплекса, представляющего богатую культуру и традиции Узбекистана.
"В его состав войдут реконструкции архитектурных памятников нашей страны, прогулочные зоны, зеленые территории, отель, разнообразные объекты торговли и развлечений. Здания будут оформлены с использованием элементов узбекского национального зодчества и украшены традиционными орнаментами", — говорится в сообщении.
Главы двух государств заложили символическую капсулу в фундамент парка, дав старт реализации этого важного проекта.
Также президенты открыли новое здание посольства Узбекистана в Азербайджане.
"Лидеры разрезали символическую ленту и торжественно открыли новое здание дипломатического представительства. Главы государств ознакомились с созданными условиями для эффективной деятельности дипломатов, нацеленной на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами", — говорится в сообщении.
Залы посольства названы в честь регионов Узбекистана. Шавкат Мирзиёев предложил назвать один из залов в честь Карабаха как символ дружбы и солидарности между нашими народами.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение лидеры оставили памятные записи с пожеланиями в Книге почетных гостей посольства.
В тот же день президент Узбекистана в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева ознакомился с деятельностью курортного комплекса "Sea Breeze", который представляет собой современную "каспийскую ривьеру".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги 2-4 июля находится в этой стране с государственным визитом.