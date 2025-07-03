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Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси
Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси
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Лидер Узбекистана особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений
2025-07-03T14:43+0500
2025-07-03T14:43+0500
2025-07-03T15:21+0500
политика
день независимости
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поздравления
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко и народ этой страны с Днем Независимости, сообщает пресс-служба главы РБ.В своем поздравлении лидер РУз особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений.Он отметил вклад Александра Лукашенко в развитие республики.Также Президента и народ Беларуси поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Пакистана и других стран.Для справки: День Независимости является главным государственным праздником в Беларуси. Он установлен в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 3 июля 1944 года.
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шавкат мирзиёев александр лукашенко поздравление день независимости беларусь
шавкат мирзиёев александр лукашенко поздравление день независимости беларусь
Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси
14:43 03.07.2025 (обновлено: 15:21 03.07.2025)
Лидер Узбекистана особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко и народ этой страны с Днем Независимости, сообщает
пресс-служба главы РБ.
В своем поздравлении лидер РУз особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений.
"Взаимовыгодное сотрудничество динамично развивается по всем направлениям, осуществляются важные программы экономической кооперации и культурно-гуманитарного обмена. Убежден, что наши предстоящие встречи откроют новые возможности для дальнейшего расширения многопланового партнерства между Узбекистаном и Беларусью", — подчеркнул Мирзиёев.
Он отметил вклад Александра Лукашенко в развитие республики.
"Сегодня под Вашим эффективным руководством в Беларуси успешно реализуется стратегия масштабных преобразований, обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие страны, повышается благосостояние населения. В этом я еще раз убедился в ходе своего недавнего пребывания в Минске", — говорится в поздравлении.
Также Президента и народ Беларуси поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Пакистана и других стран.
Для справки: День Независимости является главным государственным праздником в Беларуси. Он установлен в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 3 июля 1944 года.