https://uz.sputniknews.ru/20250703/mirziyoev-pozdravil-lukashenko-s-dnem-nezavisimosti-belarusi-50326768.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Шавкат Мирзиёев поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений

2025-07-03T14:43+0500

2025-07-03T14:43+0500

2025-07-03T15:21+0500

политика

день независимости

беларусь

поздравления

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39919795_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_4e85d4b665890a939fa1592565cca513.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко и народ этой страны с Днем Независимости, сообщает пресс-служба главы РБ.В своем поздравлении лидер РУз особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений.Он отметил вклад Александра Лукашенко в развитие республики.Также Президента и народ Беларуси поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Пакистана и других стран.Для справки: День Независимости является главным государственным праздником в Беларуси. Он установлен в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 3 июля 1944 года.

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев александр лукашенко поздравление день независимости беларусь