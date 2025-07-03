https://uz.sputniknews.ru/20250703/skolioz-deti-prichiny-50322709.html

Сколиоз может быть даже при визуально ровной спине — врач

Сколиоз может быть даже при визуально ровной спине — врач

Sputnik Узбекистан

Занятия определенными видами спорта способствуют искривлению позвоночника

2025-07-03T22:04+0500

2025-07-03T22:04+0500

2025-07-03T22:04+0500

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мнение эксперта

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Визуально ровная спина не исключает развития ранней формы сколиоза, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача Екатерину Демьяновскую.Она предупредила, что развитию сколиоза способствуют сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильная осанка при сидении и малоподвижный образ жизни. Причиной искривления позвоночника может стать даже спорт.

https://uz.sputniknews.ru/20250625/10-tysyach-shagov-ejednevno-polza-50159506.html

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сколиоз позвоночник врач