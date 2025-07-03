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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Сколиоз может быть даже при визуально ровной спине — врач
Сколиоз может быть даже при визуально ровной спине — врач
Sputnik Узбекистан
Занятия определенными видами спорта способствуют искривлению позвоночника
2025-07-03T22:04+0500
2025-07-03T22:04+0500
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мнение эксперта
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Визуально ровная спина не исключает развития ранней формы сколиоза, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача Екатерину Демьяновскую.Она предупредила, что развитию сколиоза способствуют сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильная осанка при сидении и малоподвижный образ жизни. Причиной искривления позвоночника может стать даже спорт.
https://uz.sputniknews.ru/20250625/10-tysyach-shagov-ejednevno-polza-50159506.html
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сколиоз позвоночник врач
сколиоз позвоночник врач

Сколиоз может быть даже при визуально ровной спине — врач

22:04 03.07.2025
© Depositphotos / Syda_ProductionsДоктор рассматривает рентген-снимок
Доктор рассматривает рентген-снимок - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2025
© Depositphotos / Syda_Productions
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Занятия определенными видами спорта способствуют искривлению позвоночника.
Визуально ровная спина не исключает развития ранней формы сколиоза, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача Екатерину Демьяновскую.

"Считается, что сколиоз начинается еще в детстве — не потому, что дети что-то делают неправильно, а, скорее, из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определенные привычки, которые, казалось бы, невинны, но со временем могут создать предпосылки для искривления позвоночника", — пояснила специалист.

Она предупредила, что развитию сколиоза способствуют сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильная осанка при сидении и малоподвижный образ жизни. Причиной искривления позвоночника может стать даже спорт.

"Хотя спорт важен для здоровья, ранняя специализация, особенно в тех видах спорта, где преобладает использование одной стороны тела, например, теннисе или бейсболе, может привести к асимметричному развитию мышц", — пояснила врач.

Ходьба - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2025
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