Сколиоз может быть даже при визуально ровной спине — врач
© Depositphotos / Syda_ProductionsДоктор рассматривает рентген-снимок
© Depositphotos / Syda_Productions
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Занятия определенными видами спорта способствуют искривлению позвоночника.
Визуально ровная спина не исключает развития ранней формы сколиоза, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача Екатерину Демьяновскую.
"Считается, что сколиоз начинается еще в детстве — не потому, что дети что-то делают неправильно, а, скорее, из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определенные привычки, которые, казалось бы, невинны, но со временем могут создать предпосылки для искривления позвоночника", — пояснила специалист.
Она предупредила, что развитию сколиоза способствуют сон на одном боку, ношение перегруженного рюкзака на одном плече, неправильная осанка при сидении и малоподвижный образ жизни. Причиной искривления позвоночника может стать даже спорт.
"Хотя спорт важен для здоровья, ранняя специализация, особенно в тех видах спорта, где преобладает использование одной стороны тела, например, теннисе или бейсболе, может привести к асимметричному развитию мышц", — пояснила врач.