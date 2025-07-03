https://uz.sputniknews.ru/20250703/ssha-polnostyu-prekratili-postavki-orujiya-na-ukrainu-50325028.html

США полностью прекратили поставки оружия на Украину — Economist

США полностью прекратили поставки оружия на Украину — Economist

Sputnik Узбекистан

Дмитрий Песков: чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции

2025-07-03T14:33+0500

2025-07-03T14:33+0500

2025-07-03T14:33+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сша

украина

вооружение

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дмитрий песков

россия

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, сообщает журнал Economist.Украинские официальные лица считают, что приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.Издание также напоминает, что, начиная с января, американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.Ранее издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.По словам официального представителя Госдепа Тэмми Брюса, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. Это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.По данным телеканала NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:При этом официальный представитель Пентагона Шон Парнелл не раскрывает, каких именно видов оружия лишилась Украина.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

украина

россия

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