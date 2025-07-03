https://uz.sputniknews.ru/20250703/ssha-polnostyu-prekratili-postavki-orujiya-na-ukrainu-50325028.html
США полностью прекратили поставки оружия на Украину — Economist
США полностью прекратили поставки оружия на Украину — Economist
Sputnik Узбекистан
Дмитрий Песков: чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции
2025-07-03T14:33+0500
2025-07-03T14:33+0500
2025-07-03T14:33+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, сообщает журнал Economist.Украинские официальные лица считают, что приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.Издание также напоминает, что, начиная с января, американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.Ранее издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.По словам официального представителя Госдепа Тэмми Брюса, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. Это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.По данным телеканала NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:При этом официальный представитель Пентагона Шон Парнелл не раскрывает, каких именно видов оружия лишилась Украина.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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сша поставки оружие украина дмитрий песков
сша поставки оружие украина дмитрий песков
США полностью прекратили поставки оружия на Украину — Economist
Дмитрий Песков: чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, сообщает
журнал Economist.
"Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — говорится в статье.
Украинские официальные лица считают, что приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.
Издание также напоминает, что, начиная с января, американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.
Ранее издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.
По словам официального представителя Госдепа Тэмми Брюса, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. Это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
По данным телеканала NBC, в перечень вооружений, которые оказались в стоп-листе, вошли:
десятки перехватчиков Patriot;
тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;
более 100 ракет Hellfire;
свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;
десятки ракет класса "земля – воздух" Stinger;
ракеты класса "воздух – воздух" AIM;
При этом официальный представитель Пентагона Шон Парнелл не раскрывает, каких именно видов оружия лишилась Украина.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.